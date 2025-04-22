迎接五一勞動節！　台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

▲台南市長黃偉哲主持「2025年幸福五月天 快樂勞動讚」記者會，宣佈五一勞動節系列活動正式登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接一年一度的五一勞動節，台南市勞工局22日在永華市政中心舉辦「2025年幸福五月天 快樂勞動讚」記者會，市長黃偉哲親自出席主持，並感謝勞工朋友長年來為城市打拚，現場氣氛熱鬧溫馨，展現市府對勞工權益與生活品質的重視。

出席活動貴賓眾多，包括市議員林美燕、陳水林、黃江福、陳美靜、黃育德、吳允昌、陳玫玲等勞工團體代表，以及多位議員服務處代表皆到場共襄盛舉，展現對勞動節系列活動的支援。

黃偉哲指出，勞工是城市發展的核心動能，勞工局特別規劃多元活動，包含4月5日「親子闖關活動」、4月12日「職災預防健走」、4月25與26日模範勞工表揚、5月3日模範勞工母親表揚，以及深受評價很好的「勞工休閒旅遊優惠方案」等，內容豐富多元，兼具知性與感性。

「勞工休閒旅遊優惠方案」自5月1日至31日登場，與21家在地特色業者合作，包括走馬瀨農場、頑皮世界、虎頭埤風景區、七股鹽山等熱門景點，還有台糖長榮酒店、安平豆花、善化啤酒廠、庇護工場與新光影城等，提供勞工朋友專屬優惠，讓大家在工作之餘也能輕鬆放鬆、全家出遊。

此外，市府也結合ESGPB撇步網站，透過AI導流平台整合商家資訊，民眾可使用Google地圖或掃描商家門口QR Code，即可快速查詢優惠詳情。黃偉哲也特別頒發感謝狀給合作單位，感謝業者對勞工福利的支援。

市長進一步表示，除了歡慶五一，市府也重視職場安全。4月28日為「世界職業安全衛生日」，市府持續推動職安文化，現場也為今年新增的兩家安衛家族核心企業——「台灣自來水公司第六區管理處」與「台灣港務公司安平港營運處」授旗，象徵台南職場安全再升級。目前已有41個安衛家族、900多個事業單位參與，以大廠帶小廠模式共同守護勞工安全。

記者會也為今年度的職安防災訪視輔導員進行授證，期望深入職場第一線，提升事業單位對職安議題的重視。

黃偉哲最後強調，市府不僅關心勞工的就業權益，也致力提升他們的生活品質，讓勞工朋友能在歡樂、安心的氛圍中歡度專屬節日。誠摯邀請全體市民踴躍參加，共度一個幸福五月天！