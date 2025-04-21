台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡...網轟人渣

▲台南市動保處會同永康分局警方前往現場勘查蒐證，發現籠內遺有3具貓屍白骨，當下並未發現其他動物，己蒐證紀錄完成，並帶回貓隻遺骨至善化辦公室保存、後續送驗釐清死因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康一處餐廳後方，近日傳出有貓隻疑似餓死、病死的悲劇，台南市動保處接獲網友爆料，會同永康分局前往查處，發現籠內遺有3具貓屍白骨，網友悲痛控訴：「都是這些渣，才會救不完！」動保處指出，飼主周姓男子涉犯動保法罪嫌，將依法移送台南地檢署偵辦，最重可處2年徒刑、200萬元罰金。

▲網友PO文指控永康區某餐廳後方疑有不當飼養貓隻致死亡案件。（圖／翻攝自臉書台南大小事）

網友PO文爆料：「據友人陳述，餐廳老闆之前有養3-4隻狗，目前下落不知，也有養鳥，也全部死光，至於貓，沒錢給貓打預防針，所以病死。都是這些渣，才會導致救不完的生命。請大家幫忙追蹤其他貓咪的下落！感激不盡！」，網友：「愛他，請善待他，否則放他自由，昨天下午朋友請求協助，台南永康一處，許多貓屍骨，餐廳鐵皮屋內仍有數隻貓。今一早聯絡動保處，動保處昨晚已接獲訊息，目前正在辦理。希望動保處能硬起來，將其他的貓能救出」。

台南市動保處指出，20日下午接獲通報，指稱永康區某餐廳後方疑有不當飼養貓隻致死亡案件，當晚立即派員前往查處，發現籠內遺留3具貓隻白骨，現場並無其他活體動物。涉案飼主周姓男子表示，貓隻為朋友贈送，飼養約2年，期間有提供基本飼料與飲水，但因貓隻陸續生病，卻未就醫治療，最終死亡。現場3具貓白骨已由動保處人員帶回善化辦公室保存，後續將送驗釐清死因。

動保處指出，21日上午已會同警方通知涉案人至永康分局製作筆錄，並由動檢人員再度前往現場蒐證，拍攝籠內食盆、飲水器及環境設施，完整保全相關事證。經初步研判，飼主行為已涉違反《動物保護法》第25條第1項「故意使動物遭受傷害致死亡」之規定，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。依據《行政罰法》第26條規定，案件將依法優先移送台南地方法院檢察署偵辦。

動保處強調，飼主對所飼養動物有照顧與醫療責任，若任令動物受苦致死，將依法究責。若飼主無法再繼續照顧，應透過正當管道轉養或送交收容，不該任由動物自生自滅，讓原本信任人類的小生命，慘死在黑暗角落中。市府也呼籲市民，如遇飼養困難或發現疑似虐待動物情形，請立即通報06-2130958或1959動保專線，共同守護動物福利。