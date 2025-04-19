女友要分手！變態男摔她愛貓「1死1下顎骨折」　還藏屍天花板

▲桃園市動保處據報溫姓男子涉嫌虐貓，昨天派員在平鎮區查獲溫姓男子涉嫌虐待前女友飼養2隻米克斯貓，導致1死1重傷。（圖／桃園市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓男子不滿女友提分手，威脅要對其飼養2隻米克斯貓不利，竟對2隻貓咪猛砸與怒摔導致1死1重傷，其女友向警方與動保處求助，動保處昨（18）日趕抵現場處理，發現1隻貓已死亡，竟被溫藏屍天花板，另一隻出現下顎骨骨折、肋骨斷裂等傷勢，動保處人員還扣留溫男飼養加菲貓，重傷貓咪目前插管救治中；動保處表示，對於溫男虐貓惡行將於下週一（21）日依違反動保法移送桃園地檢署偵辦，死亡貓咪已帶回冰存，下週將送台大獸醫研究所解剖釐清死因。

▲桃園市動保處據報在平鎮區查獲溫姓男子涉嫌虐貓，現場扣留溫男飼養的加菲貓。（圖／桃園市動保處提供）

據指出，年約30歲溫姓男子疑似不滿女友提出分手，2人發生口角後，溫男以女友飼養2隻米克斯貓當威脅，將2隻關在籠中貓咪，以物品對貓咪狂丟、狂砸，導致2隻貓咪不堪虐待，其中1隻傷重慘死被藏在天花板上，另一隻則出現昏迷狀態，其女友向警方與動保處求助。

▲桃園市動保處據報在平鎮區查獲溫姓男子涉嫌虐貓，動保人員現場詢問溫男虐貓過程。（圖／桃園市動保處提供）

動保處人員昨天據報後到場處理，發現2隻貓咪1隻已死亡，另一隻則疑似遭虐待出現下顎骨折、肋骨斷裂、肺部瘀血等昏迷狀態，經動保處送醫急救，目前已插鼻胃管救治，至於現場還有一隻溫男飼養加菲貓則予以扣留，死亡貓咪則帶回動保處冰存，將於下週送台大獸醫研究所解剖，以釐清死因。

▲桃園市動保處據報在平鎮區查獲溫姓男子涉嫌虐貓，動保人員在現場紀錄。（圖／桃園市動保處提供）

動保處表示，依據動保法規定，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，若經判刑確定將有兩年以下有期徒刑，並科新台幣20萬元以上200萬以下罰金，動保處將對暴力虐待動物之行徑之溫男嚴厲譴責，將依違反動保法於下週一移送桃園地檢署偵辦。