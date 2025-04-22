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連10年挺白沙屯媽祖進香　台塩首推粉紅超跑聯名水吸睛登場

▲台塩公司連續10年贊助白沙屯媽祖進香，今年首次推出粉紅超跑聯名瓶，信仰與時尚完美結合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台塩公司連續10年贊助白沙屯媽祖進香，今年首次推出粉紅超跑聯名瓶，信仰與時尚完美結合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

三月瘋媽祖，粉紅超跑再度熱血上路！台塩公司連續第10年力挺白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今年更首度推出「粉紅超跑聯名版海洋鹼性離子水」，瓶身印有Q版白沙屯媽、鑾轎與「勇」字轎班標誌，搭配紅蓋透明瓶設計，吸睛程度破表，成為香燈腳最潮隨行小物。

白沙屯媽祖將於5月1日正式起轎，台塩公司通霄精鹽廠長劉鴻泉22日代表公司捐贈進香活動用水，為30萬名信眾的身心續航力補水打氣。台塩董事長丁彥哲表示，通霄廠與拱天宮比鄰而居，十年來見證無數次媽祖進香的感動與神蹟，身為在地企業，責無旁貸要為香客奉獻一份心力。

除了捐水，今年台塩更擴大與信仰文化的結合。通霄觀光園區特別調整服務時間，並免費開放園區內的「海洋溫泉泡腳溪」，這是運用製鹽過程中的餘溫打造的天然野溪泡腳區，成為香客歇腳紓壓的秘密基地。園區還提供低碳旅遊建議與環境教育預約課程，帶領旅客認識現代製鹽工法，讓信仰與知識並行，踏出一場有感的綠色香路之旅。

▲台塩公司連續10年贊助白沙屯媽祖進香，今年首次推出粉紅超跑聯名瓶，信仰與時尚完美結合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這款全新推出的粉紅超跑限量瓶，採用rPET環保材質製成，不僅與白沙屯媽的精神連結，更展現台塩對永續環保的承諾。台塩公司更表示，希望透過這樣的創意聯名，讓宗教信仰、在地文化與企業理念擦出溫暖又時尚的火花。

即日起至5月15日止，凡購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，即可憑發票或序號參加抽獎活動，ROG電競筆電、PS5 Pro、手機及一年份離子水等超過7萬5千份獎項等你帶回家！詳情請見活動網站：https://www.taiyenwater2025.com.tw/
粉紅超跑聯名瓶現已於MOMO熱銷中：https://reurl.cc/70Lgl1，歡迎信眾與「海洋女神」同行，把媽祖的祝福帶在身邊、喝進心裡。

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