快訊／與黃國昌會商先抱抱　朱立倫：賴清德再搞罷免會害台灣輸

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今（22日）舉行，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌進入會場時，便先相擁展示友好。朱立倫致詞時表示，全世界面臨金融危機，希望中央地方同心協力，台灣不能再內鬥、內耗，否則會在經融危機中變成大失敗、大蕭條，民進黨天天喊大罷免大成功，但其實輸的會是台灣人。他也強調，今天很可惜，應該邀請賴清德召開國是會議，包括所有在野黨主席研商國是，讓賴清德以民生為先、共同面對世界的挑戰。

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會，見面相擁。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫致詞時表示，他代表國民黨謝謝黃國昌今天來共商國是，為台灣面對的困境、民主轉型危機來商討，黃國昌就任幾個月來為台灣民主努力，國際危機都是從民眾角度出發，在立院共同面對，一一來探討。相信全民最關心的不是政治，而是荷包跟生活，甚至是安全，全世界去問，任何一個民主國家最關心的都是貿易戰跟關稅戰，只有台灣政府在鬥在野黨，真是民主之恥！黃國昌應該也很清楚，川普就任前後，自己都多次提到這一定是關鍵議題，因為白宮經濟顧問就已經提出這些論點，很多人都只關注關稅，但關稅是手段，主要是要解決美元的危機，沒想到台灣應對方式是把台積電送到美國，大投資美國方案也沒解決任何關稅戰的問題。

朱立倫強調，當全民碰到空前的股市挫折，國民黨立即邀請所有縣市長在智庫研討，考量的都是全民利益，包括北北基桃與中部十縣市，還有桃竹竹苗，都已經討論出一部分方案，也彙整在共同意見裡，例如必須要提高特別預算金額，民進黨試圖告訴民眾說危機已經過去，事實上，六月才是大危機的來臨，因為美債要到期了，若美債崩盤，就是世界金融風暴來臨，只有賴清德還不緊張！

除了美債，還有美元問題，朱立倫說，美元不斷在崩跌，對台灣進出口都是嚴峻挑戰，中華民國五千七百八十億的外匯存底是美債，這都是這段時間的挑戰，最起碼對中小企業、弱勢族群總是要支持吧！藍白都是以民眾為本，880億完全不足，至少要提到兩千億，國安基金也要大幅提高，我以前當行政院副院長時也是五千億，現在居然也是五千億，股市已經大幅提高六七倍了。

朱立倫說，台灣民眾黨的新竹代理市長邱臣遠也認為，台灣要擴大內需，觀光先行、開放國際觀光客到台灣，至少開放一個月免簽，相信更多觀光客能提高內需，相信黃國昌也知道，新北也需要擴大內需刺激景氣。但台灣必須分散市場，除了對美採購、談判，政府加上地方政府一起努力，去到歐洲或是東南亞國家都要有貿易團，希望中央地方同心協力。台灣不能再內鬥、內耗，否則會在經融危機中變成大失敗、大蕭條，民進黨天天喊大罷免大成功，但其實輸的會是台灣人。

最後，朱立倫感嘆，今天很可惜的是，應該邀請賴清德召開國是會議，包括所有在野黨主席研商國是，希望透過管道，讓賴清德懸崖勒馬，以民生為先、共同面對世界的挑戰。