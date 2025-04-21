快訊／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

記者陳以昇、柯沛辰／台北報導

網紅「Andy老師」日前指控，前女友家寧一家透過「群海娛樂」公司搶走他苦心經營10年的百萬粉絲頻道，意外揭露「群海娛樂」疑似涉及逃漏稅。新北地檢署21日指揮調查局兵分5路搜索公司等處，並約談家寧母女在內9人到案，晚間陸續移送新北地檢署，家寧穿著一身粉色，但表情木然，不發一語。

Andy老師日前控訴，他辛苦經營頻道「眾量級CROWD」近10年，累積超過227萬粉絲，期間月薪最多只領到5萬多元，不料與家寧分手後，自己被踢出董事會，連頻道都被女方一家成立的「群海娛樂公司」整碗捧走。

▲群海娛樂涉逃漏稅，家寧以被告身分移送新北檢複訊，一身粉色裝扮曝光。（圖／記者陳以昇攝）

由於如此規模的粉絲頻道收入相當可觀，網友抽絲剝繭後，懷疑「群海娛樂公司」可能涉及逃漏稅，因此分別向國稅局及地檢署檢舉。

新北檢接獲相關情資後，分析相關資料，懷疑群海娛樂涉嫌違反《稅捐稽徵法》，21日指揮調查局北機站搜索群海公司、家寧住處等5個地點，並以被告身分約談家寧母女等9人到案，以釐清群海娛樂的財務以及經營狀況。

晚間7點多，家寧及父親移送新北檢，家寧神情木然，父親則是面色凝重，兩人全程均不發一語，只是快步走進新北檢。

▼家寧爸（棕色上衣）及其他涉案人也移送新北檢。（圖／記者陳以昇攝，下同）