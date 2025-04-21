政治獻金交鋒！簡舒培酸「何時要告？」　羅智強：妳坐牢坐定了

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培日前揭露國民黨立委羅智強的政治獻金爭議，羅智強對此「喊告」，不過簡舒培今（21日）表示，「羅智強喊告簡舒培已進入第7天，期間又變成要罷免簡舒培？我只想問，羅智強到底何時要告？」羅智強回應，簡舒培不用急，告是一定會告，「我不需要隨妳起舞，我想什麼時候告，就什麼時候告，這是我的法律權利，簡舒培放心，牢妳是坐定了！」

簡舒培日前揭露羅智強2022年宣布參選桃園市長，5月遷戶籍桃園、6月宣布退選，短短一個月，募得1400多萬政治獻金，其中近7成支付給「雪芃行銷」，而這間公司負責人，當時就是羅智強擔任董事長的「人人未來教育基金會」的董事。她指出，羅智強在宣布退選後，不只花光政治獻金，還讓帳戶結餘變成負數，「這種政治獻金的使用流向，難道沒有啟人疑竇嗎？」而羅智強對此痛批，簡舒培造謠手法粗糙，張牙舞爪、毫不掩飾，目前已經抓到兩件明確事證，準備提告，合計總刑期可達10年。

對於簡舒培今日質疑到底何時要提告，羅智強回應，不用那麼著急，去問她的前輩謝長廷，當年是怎麼對自己提出告訴的，謝長廷是在時效屆滿前才提告，那自己也會在時效屆滿前才告簡舒培，謝長廷這個方式蠻好的。

羅智強諷刺，簡舒培不用急，告是一定會告，「我不需要隨妳起舞，我想什麼時候告，就什麼時候告，這是我的法律權利，簡舒培放心，牢妳是坐定了，接下來就等著面對法律的制裁。」