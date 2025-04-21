日式飯糰遭女房東「砸店驅趕」　老闆今將前往高捷商店街參觀

▲日式飯糰老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」因生意爆紅，導致房東邵女眼紅，要求翻倍漲租金，還脫序砸店、硬逼業者搬離，日籍老闆樋口功也不慎受傷，無奈質疑「高雄的房東、台灣的房東都是這樣嗎？」事件曝光後引發輿論高度關注，高雄捷運更留言邀請樋口到捷運站內設櫃；據了解，雙方已經取得聯繫，今(21日) 樋口老闆將到高捷商店街參訪。高捷表示，後續是否設櫃，由樋口老闆自行決定，會完全尊重老闆意願。

據了解，日籍老闆樋口功與台籍的妻子一見鍾情，2人婚後原本定居，直到退休後才隨著愛妻返回故鄉台灣，並決定在高雄開設日式飯糰店，將新潟米的美味發揚光大；怎料隨著樋口的生意爆紅，竟引起邵姓女房東眼紅，揚言要漲租2倍，否則就搬離，雙方一度發生爭執，邵女更到飯糰店門口砸店，衝突中還導致樋口老闆腳踝受傷。

樋口一度感到相當失望，質問「高雄的房東、台灣的房東都是這樣嗎？」妻子也在IG發文，表示將另覓地點營業。整起事件曝光後引發社會輿論熱議，民眾除了撻伐貪婪房東外，大批人潮也湧入樋口飯糰店，用新台幣表達支持。

在事件發酵後，高雄捷運粉專也在樋口飯糰粉專下方留言，表示如果樋口老闆有興趣，可以考慮到捷運站內設店。據悉，目前樋口已與高捷取得聯繫，今(21日)將前往左營、美麗島、高雄車站等商店街參訪，勘查是否適合設櫃。高捷也表示，最終將由樋口老闆決定，高捷會完全尊重店家意願。