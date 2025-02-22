影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

▲現場許多人「圍觀」拍攝大陸宇樹科技人形機器人G1牽繩「遛」機器狗 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

2025全球開發者先鋒大會(GDC)在2月21日到23日在上海登場，許多科技前鋒企業都來與會參展。其中，被大陸總書記習平點名鼓勵的宇樹科技創辦人王興興，其公司產品也有亮相。不少人圍觀宇樹出產的人形機器人在現場「遛狗」，許多人拿手機邊拍邊跟著後面走，十分逗趣。

本屆「2025全球開發者先鋒」以「模塑全球，無限可能」為主題，旨在促進人工智能產業集群的培育，推動基礎大模型與算力、語料、垂類應用場景等人工智能企業深度融合，重點引導大模型企業賦能更多垂類應用落地。

2024年上海市人工智能產業規模突破4500億元，同比增長超過7%，累計完成60款生成式AI大模型備案。根據上海《關於人工智能“模塑申城”的實施方案》，到2025年底，上海將構築起一個涵蓋算力、語料、模型、應用等層面的世界級人工智能產業生態。

其中，宇樹科技宇樹Unitree G1人形機器人，是杭州宇樹科技有限公司旗下的人形機器人，AI化身，於2024年5月13日發佈，身高1.32米，售價約9.9萬元人民幣（台幣約43萬）。今年出現在大陸蛇年春晚《扭秧歌》立刻爆紅，目前在大陸電商平台京東開售，價格大約是65萬人民幣。（換算台幣286萬）

陸媒《澎湃新聞》今釋出畫面顯示，宇樹Unitree G1人形機器人在現場「遛狗」，手裡牽著的是宇樹推出機器狗。機器人一步一步十分穩健往前走，機器狗穩穩跟在後面，有如人類牽狗散步。

有趣的是，畫面看到一大群人圍觀，之前只能在電視上或網路看到機器人介紹，許多民眾都是「首次」近距離接觸人形機器人，大家興奮的跟在機器狗後面，一邊拿手機拍攝。

▲宇樹機器人G1擁有超越常人的靈活性，可以模仿強化學習驅動。（圖／翻攝 宇樹科技）

根據《上海證券報》19日報導介紹，上海AI實驗室、上海交通大學、浙江大學、香港大學、香港中文大學聯合發佈了一項新成果「BeamDojo強化學習框架」，讓人形機器人在「難有立錐之地」的複雜地形上，也能如履平地。論文對該框架的介紹是——「用於實現人形機器人在稀疏立足點上的敏捷運動」。

宇樹科技人形機器人G1化有如「功夫大師」，能克服各種危險地形，在平衡木、梅花樁上也能穩穩當當，甚至旁邊有人拿木棒敲打，依然穩如泰山。

在演示中，G1能穩定地穿過多個約20釐米寬的面積狹小、間距不一的踏腳石，甚至可以倒著行走。目前，Unitree G1人形機器人售價為9.9萬元人民幣，預計45天可交貨。Unitree H1人形機器人售價為65萬元人民幣，預計60天可交貨。

《央視新聞》報導稱，宇樹科技市場負責人稱，最早大家看到的人形機器人都是彎著腿走路的，現在它已經可以實現直腿走路。宇樹科技市場負責人表示，人形機器人很有可能「超越人類最快的百米速度」。

該負責人也表示，「未來，四足機器人降到三四千人民幣的問題不大，可以真正進入消費級時代。目前四足機器人1萬人民幣的價格（約4.4萬台幣），對普通老百姓來說還是有點貴的。」