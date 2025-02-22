　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

 ▲▼ 宇樹科技人形機器人遛機器狗 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲現場許多人「圍觀」拍攝大陸宇樹科技人形機器人G1牽繩「遛」機器狗 。（圖／翻攝 澎湃新聞） 

記者任以芳／綜合報導

2025全球開發者先鋒大會(GDC)在2月21日到23日在上海登場，許多科技前鋒企業都來與會參展。其中，被大陸總書記習平點名鼓勵的宇樹科技創辦人王興興，其公司產品也有亮相。不少人圍觀宇樹出產的人形機器人在現場「遛狗」，許多人拿手機邊拍邊跟著後面走，十分逗趣。

本屆「2025全球開發者先鋒」以「模塑全球，無限可能」為主題，旨在促進人工智能產業集群的培育，推動基礎大模型與算力、語料、垂類應用場景等人工智能企業深度融合，重點引導大模型企業賦能更多垂類應用落地。

2024年上海市人工智能產業規模突破4500億元，同比增長超過7%，累計完成60款生成式AI大模型備案。根據上海《關於人工智能“模塑申城”的實施方案》，到2025年底，上海將構築起一個涵蓋算力、語料、模型、應用等層面的世界級人工智能產業生態。

其中，宇樹科技宇樹Unitree G1人形機器人，是杭州宇樹科技有限公司旗下的人形機器人，AI化身，於2024年5月13日發佈，身高1.32米，售價約9.9萬元人民幣（台幣約43萬）。今年出現在大陸蛇年春晚《扭秧歌》立刻爆紅，目前在大陸電商平台京東開售，價格大約是65萬人民幣。（換算台幣286萬）

陸媒《澎湃新聞》今釋出畫面顯示，宇樹Unitree G1人形機器人在現場「遛狗」，手裡牽著的是宇樹推出機器狗。機器人一步一步十分穩健往前走，機器狗穩穩跟在後面，有如人類牽狗散步。

有趣的是，畫面看到一大群人圍觀，之前只能在電視上或網路看到機器人介紹，許多民眾都是「首次」近距離接觸人形機器人，大家興奮的跟在機器狗後面，一邊拿手機拍攝。

▲▼ 宇樹人形機器人G1仿生靈動功能升級 號稱可實現全球最柔順的行走 。（圖／翻攝 宇樹科技）

▲宇樹機器人G1擁有超越常人的靈活性，可以模仿強化學習驅動。（圖／翻攝 宇樹科技）

根據《上海證券報》19日報導介紹，上海AI實驗室、上海交通大學、浙江大學、香港大學、香港中文大學聯合發佈了一項新成果「BeamDojo強化學習框架」，讓人形機器人在「難有立錐之地」的複雜地形上，也能如履平地。論文對該框架的介紹是——「用於實現人形機器人在稀疏立足點上的敏捷運動」。

宇樹科技人形機器人G1化有如「功夫大師」，能克服各種危險地形，在平衡木、梅花樁上也能穩穩當當，甚至旁邊有人拿木棒敲打，依然穩如泰山。

在演示中，G1能穩定地穿過多個約20釐米寬的面積狹小、間距不一的踏腳石，甚至可以倒著行走。目前，Unitree G1人形機器人售價為9.9萬元人民幣，預計45天可交貨。Unitree H1人形機器人售價為65萬元人民幣，預計60天可交貨。

《央視新聞》報導稱，宇樹科技市場負責人稱，最早大家看到的人形機器人都是彎著腿走路的，現在它已經可以實現直腿走路。宇樹科技市場負責人表示，人形機器人很有可能「超越人類最快的百米速度」。

該負責人也表示，「未來，四足機器人降到三四千人民幣的問題不大，可以真正進入消費級時代。目前四足機器人1萬人民幣的價格（約4.4萬台幣），對普通老百姓來說還是有點貴的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
胡瓜當眾開嗆康康「替代品」
女星唐玲包包放在路邊　直接被偷走
「打棒球壓力最大的一次」陳宇宏自責沒發揮優勢
彰化知名「類酒店」拆除　最大豔窟瞬間變平地
林佳緯還原「被記好球」真相：不是我超時
小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

權責不清、一刀切！　陸官媒點名「阻擾」民企亂象要集中整治

陸國產AI情趣娃娃有記憶對話　安慰客戶：沒關係！2分鐘也很厲害

他見習近平穿牛仔褲、白球鞋　「價格屠夫」帶領機器狗引領全球

中共再出對台措施　訂285項兩岸共通標準

3年爽中180萬！　幸運港男自曝中7個獎過程「一模一樣」

美國缺席G20外長會　王毅提3建議：大國應推動全球經濟治理改革

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

影／機器人牽繩「遛」機器狗　靈活行走奔跑一台43萬台幣

4人喝100瓶酒！主揪「趴窗戶爆吐」墜樓亡　家屬求償百萬結局揭曉

怪事！陸男「臉頰腫漲」可吸磁鐵　醫生驚呼：從業20年沒見過

權責不清、一刀切！　陸官媒點名「阻擾」民企亂象要集中整治

陸國產AI情趣娃娃有記憶對話　安慰客戶：沒關係！2分鐘也很厲害

他見習近平穿牛仔褲、白球鞋　「價格屠夫」帶領機器狗引領全球

中共再出對台措施　訂285項兩岸共通標準

3年爽中180萬！　幸運港男自曝中7個獎過程「一模一樣」

美國缺席G20外長會　王毅提3建議：大國應推動全球經濟治理改革

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

Karina出演GD新歌MV！「男女神夢幻同框畫面」曝光　網嗨：好期待

張宇嘆女性當媽都一樣「在家做粗工」！　不滿吞肚裡：妳不當誰當

Earth＆Mix現實同居中「沒收房租、負責餵飽他」　互爆床上用品秘辛

藝人唐玲與友快樂拍照！轉頭「整包」不見　攝影器材+現金全沒了

直擊／遭胡瓜當眾開嗆「替代品」　康康罕見發飆：你再說一遍！

騷擾超商工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」　噁男下場曝

飯吃一半屋頂崩塌！秘魯購物中心至少3死74傷　現場慘況曝

若罷免成功會參與補選？　吳怡萱：目標一直在準備2026年

有一份使命感！呂詠臻國際賽初登板興奮又緊張：進攻好球帶　

「打棒球壓力最大的一次」陳宇宏自責沒發揮優勢

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

大陸熱門新聞

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

陸恢復兩岸共打通報　關鍵竟是「鹹粥嬤」

消防員為救妹子失手脫褲…超甜結局神展開

吉林妹花150元刺青　店家挨告...8次雷射治療須77萬

餐廳冷氣不是自家品牌！女董變臉要他當場下單

陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救

4人喝100瓶酒「主揪爆吐墜樓亡」　家屬求償百萬結局揭曉

中共再出對台措施　訂285項兩岸共通標準

客人吃冬粉爆加「5匙辣椒」！老闆氣到報警

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

3年爽中180萬！幸運港男自曝中7個獎過程

他見習近平穿牛仔褲、白球鞋　外界稱「價格屠夫」

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」 長度達10公分...毒刺尾針較長

陸AI情趣娃娃安慰客戶：2分鐘也很厲害

更多熱門

相關新聞

新創Figure機器人聽懂人類指令　幫忙家務不是夢

新創Figure機器人聽懂人類指令　幫忙家務不是夢

矽谷機器人新創公司Figure今天發表自主開發的AI模型Helix，能讓人形機器人聽人類指令協助處理家務。Figure執行長艾德科克表示，新模型任務是解決通用機器人技術問題，實現「每個家庭都有一台機器人」。

製造業的AI時代來了！TIMTOS 2025重磅登場

製造業的AI時代來了！TIMTOS 2025重磅登場

深圳上線70名AI員工　並設立機器人基本法

深圳上線70名AI員工　並設立機器人基本法

春晚「扭秧歌」機器人　賣40萬元瞬間缺貨

春晚「扭秧歌」機器人　賣40萬元瞬間缺貨

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

關鍵字：

宇樹科技機器人機器狗

讀者迴響

熱門新聞

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

澤倫斯基妥協　川普：烏克蘭將簽礦產協議

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

他帶好友妻開房間3次　離婚半年變夫妻

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

快訊／連兩天延長賽再見安打　尼加拉瓜2連勝

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

戚薇曝「9年沒回美國婆家」　見李承鉉拿中國綠卡「離婚要退掉」XD

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面