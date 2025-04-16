快訊／彰化市自來水工程挖斷瓦斯管線！　緊急封路搶救

▲彰化中正路與華山路口施工挖斷瓦斯管線，消防員緊急灌水防護。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路二隊、華山路交叉路口正在進行自來水工程，今天下午2時23分許，施工單位不慎挖斷瓦斯管線，導致灌注的水泥漿持續冒泡，附近住家有聞到明顯瓦斯味，情況相當危急，消防局據報後立即前往佈署水線灑水防護，稍早欣彰瓦斯人員到場在現場處理，警方也到場維持交管，經施工單位緊急搶修，至下午3點15分解除危機，恢復通行。

▲彰化中正路與華山路口施工挖斷瓦斯管線，險釀氣爆。（圖／民眾提供）