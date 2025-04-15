快訊／桃園化工廠出事！疑丙烯酸反應爐起火　濃煙狂竄搶救中

▲桃園市大園區大工路一處化學工廠，今(15)日發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園市大園區大工路上一處化學工廠，今(15)日下午1時8分許傳出火警，消防局第三大隊大園分隊獲報，立即派遣36車、70人於1時23分到場灌救，抵達現場發現為地上3層、地下1層RC、鐵皮建物混合建物，火勢從2、3層樓竄出，現場濃煙密布，初步檢視，疑為廠內丙烯酸反應爐起火。所幸現場無人員傷亡、受困，目前火勢仍持續搶救中。至於詳細起火原因與損失，待消防局火調科進一步釐清。