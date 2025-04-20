積木卡耳道20年害聽力衰退！「沾滿耳屎」掉出來　他曝超噁畫面

記者王佩翊／編譯

蘇格蘭一名男子多年來因聽力衰退飽受困擾，儘管醫生診斷為耳內發炎，但服用抗生素仍未改善，直到有一天他感覺耳朵痛到快爆炸，隨後一塊沾滿耳屎的小樂高積木突然從耳道掉出來，他的聽力瞬間神奇恢復，耳壓也消失。但24歲的他早在4歲就不玩樂高了，也就是說積木已經卡在他耳朵裡20年。

根據《太陽報》報導，來自格拉斯哥的30歲男子達倫（Darren McConachie）分享了自己24歲時發生的驚人事件。他表示，自己長年因為聽力下降飽受困擾，因此就醫尋求幫助，而醫生診斷他是因為耳內感染，才會使得聽力逐漸下降，因此他也遵循醫囑服用抗生素，但是一切卻沒有改善。

直到有一天半夜，他突然感覺單側耳壓升高，且頭部與耳朵劇烈疼痛。達倫直言，當時感覺耳朵「快要爆炸」，壓力一波接一波來襲，真的痛到受不了。接著他感覺耳內有東西鬆動、滑出，一摸才發現是一個小小的、硬硬的東西。

最初他嚇得以為是耳朵某個部位脫落，不過，當他打開手機手電筒一照，才驚訝地發現，竟然是一塊沾滿耳屎的粉紅色樂高積木。

樂高積木掉出來後，疼痛與耳壓消失，達倫的聽力也神奇恢復。然而令人震驚的是，他自從4、5歲起就不玩樂高了，而這塊積木應該是他小時候不小心塞進耳朵的，也就是說，這塊積木已經塞在他的耳道將近20年，直到近幾年聽力才出問題。

當達倫帶著積木回診時，醫生一度說不出話，只是瞪著它看了幾秒。醫師坦言，這不是第一次見到耳朵卡積木的案例，但這塊是她聽過「藏得最久的」。所幸經檢查後，已確認達倫耳內沒有其他異物。

達倫表示，自從積木掉出來後，現在的聽力甚至比以前還好，有時還能聽到別人聽不到的聲音。至於這塊陪伴他20年的小積木，他也沒把它丟掉。他笑說，「總覺得直接丟掉有點殘忍，它已經算是我身體的一部分了。」