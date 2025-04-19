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世新大學傳管系與全媒體學程畢展成果　「三創」夢想的孵化器

圖一：世新大學全媒體學程學生組成肉之源團隊，在畢展帶來為品牌開發的遊戲與烤香腸等一系列產學成果。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學全媒體學程學生組成肉之源團隊，在畢展帶來為品牌開發的遊戲與烤香腸等一系列產學成果。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學全媒體學士學位學程暨傳播管理學系110級畢業成果展《三創空間》今（18）日在世新大學管理學院大廳隆重舉行，為期兩天結合創新、創意與創業的這場展覽，吸引了眾多師生及業界人士參觀，見證學生們的卓越創造力和實踐能力。展覽中的10組專題研究作品，從影像製作開發到品牌產學合作，無不展現出學生們在學期間的豐碩成果。

圖二：肉之源團隊利用生成式AI技術開發品牌遊戲，並設計IP人物。（圖／世新大學提供）

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▲ 肉之源團隊利用生成式AI技術開發品牌遊戲，並設計IP人物。

策展小組總召楊士賢和蔡豐緯分別代表傳管系和全媒體學程，強調了展覽的多元性和創業精神。楊士賢指出，世新大學提供了寬裕的空間，讓學生能夠充分發揮所學，而蔡豐緯則分享了如何在學期間建立影像品牌團隊，將學術理論與創作夢想付諸實現。

世新大學新聞傳播學院院長蘇建州表示，傳管系學生應有改變世界的企圖心，透過媒體工具產生影響力，以祝福為學生踏入職場的第一步增添了信心。傳管系暨全媒體學程主任張伯謙則稱讚學生在有限資源下成功籌辦畢業展，並感謝學校和指導老師的支持。他指出，學生在活動中學習到的協調與解決問題的能力，將在未來大有幫助。世新大學研發長許碧芳也對畢業展予以高度肯定，並強調傳管系學生在資源整合和策展能力上的優勢。

圖三：世新大學傳管系學生與唯豐食品合作社群推廣，表現深獲品牌方肯定。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學傳管系學生與唯豐食品合作社群推廣，表現深獲品牌方肯定。

展覽中，影像製作如微電影《就算世界忘記一切》和「L00k studio」展示了學生們在視覺藝術與整合行銷上的突破。自主創業的項目如「寂寞『被忘』錄」、「Hey Pookie」及「友間茶室」則展示了新一代創業者的活力與雄心。品牌產學合作部分，學生們與「雅勝冷凍食品」、「文誠蜂蜜」、「廣達香」、「華生水」及「唯豐食品」等知名品牌合作，開創了新的行銷策略，體現了學以致用的精神。

傳管系優秀校友、農識國際總經理陳炤堅此次擔任多組團隊指導老師，他對學弟妹們的創意表現感到欣慰，並指出產學合作項目如何促進學生的實際操作能力。唯豐肉鬆深坑旅創小站店長Sophia則分享了與傳管系學生合作的經驗，藉由創新思維成功幫助品牌在新媒體上取得更高的曝光率，展現了如何讓老品牌與現代潮流接軌。

圖四：世新大學傳管系學生為飄香近百年的廣達香開發創新食譜與社群行銷策略。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學傳管系學生為飄香近百年的廣達香開發創新食譜與社群行銷策略。

肉之源團隊組長楊尹祺和美編高邦倫展示了與雅勝冷凍食品的合作成果，不僅利用生成式AI技術開發品牌遊戲，也在現場烤起香腸與夜市遊戲，讓參與者充分體驗優質肉品與台式文化。廣達香團隊組長劉晏勲則分享了與品牌全系列產品的合作過程，企劃發想從退稿到成功，一步步通過創新食譜和社群媒體行銷策略，成功地為品牌帶入年輕化形象。

同為L00k studio組長的楊士賢在受訪時提到，他們在上學期與石碇觀光發展協會進行產學合作後，決定在下學期轉變為創業形式，將多家廠商網絡起來，與家樂福、HOYACASA 床包、臺灣最大飛盤製造商「自由飛盤」、PHILIPS台灣總代理中景科技，以及景美、公館一帶的餐廳合作，進行整合行銷及短影音推廣。這種創新的合作模式讓他們能夠在大學期間探索自己熱愛的領域，並將豐富精彩的短影音作品展示給更多人觀賞，也為合作品牌帶來人氣與買氣。

圖五：世新大學傳管系學生創業成立影像工作室，為多家品牌製作高人氣短影音。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學傳管系學生創業成立影像工作室，為多家品牌製作高人氣短影音。

世新大學校長陳清河在參觀畢業展時，對學生們的創意與努力表示高度讚賞。他指出，傳播管理學系與全媒體學士學位學程的課程設計緊跟最新的傳播科技與創新平台，並強調學生在學期間獲得的實踐經驗與跨界能力。他鼓勵學生們在未來的職涯中保持熱情與創造力，成為各行各業的領航者，相信世新學生們將在全球媒體領域中發光發熱，為社會帶來更多正面影響。

世新大學的傳播管理學系和全媒體學士學位學程以其獨特的課程設計和實習機會，吸引了眾多學生。傳管系提供「媒體管理」、「整合行銷」、「影音製作人」和「文化經紀人」等跨界職能，讓學生能夠在不斷變化的媒體環境中脫穎而出。而全媒體學程則整合了廣播電視電影學系、數位多媒體設計學系與傳播管理學系的精華，為學生提供貫通AI、文字、圖像、影音等多元內容的能力，讓他們在畢業後能夠適應任何媒體職務。這些特色亮點不僅讓世新大學在教育界獨樹一幟，也成為高中生選擇未來學習方向的理想之地。

圖六：世新大學校長陳清河鼓勵學生們進入職場保持熱情與創造力，成為各行各業的領航者。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河鼓勵學生們進入職場保持熱情與創造力，成為各行各業的領航者。

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