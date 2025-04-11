婆婆偏心外孫「內孫多吃蝦被罵」晚年境遇曝！她嘆：現世報

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

在家庭中，長輩偏心的情況並不少見。一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆特別疼愛小姑，也比較喜歡小姑一家，因此外孫相當受寵，要什麼有什麼，她的小孩（內孫）則是做什麼都被罵。可婆婆晚年的境遇，讓這位媳婦不禁感嘆「現世報」。

這名女網友回憶起年輕時的情景，對外孫百般寵愛，內孫卻被冷淡對待，「只顧姑的小孩，我的小孩叫我自己想辦法。」只要小姑回家，婆婆就擺桌設宴，好吃、好用的東西只有小姑有。甚至她的小孩只要多吃了兩隻蝦，就會被婆婆當場訓斥「蝦子是要買給小姑的小孩吃的。」

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這位媳婦透露，婆婆對他們一家非常苛刻，連3歲的孩子都看得出來，「年輕的時候對我們這房沒有幫忙，沒有疼惜過我的小孩，小孩三歲就懂奶奶偏心，不喜歡去找奶奶，現在老了，才在那邊要求公平。」如今，婆婆年老生病，希望後輩們輪流帶去看醫生，「看醫生要輪流載，妳女兒連鳥都不鳥妳，沒想到現世報那麼快。」

原PO感嘆道：「父母總是偏愛沒能力的那個，總是要求有能力的那個，最會說的是能者多勞。」貼文引發共鳴，「這感覺就不爽」、「我婆婆非常偏愛某個孫女，現在才來怨嘆我的孩子跟她不親」、「跟我們家婆婆一模一樣，只照顧姑的小孩。」