　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花2小時煮晚餐！婆婆「不讓吃皮蛋」：這一顆15元欸　她爆委屈

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO花了2小時準備晚餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「結婚快兩年了，還有堅持的必要嗎？」一名女網友發文透露，她為了準備晚餐，前後忙了2個小時，豈料公公拿了一顆皮蛋給她後，婆婆便馬上制止，說「這一顆15元欸！」讓她非常委屈，「原來我這個做牛做馬的媳婦，比不上一顆15元的皮蛋」。貼文曝光後，引起討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆的姪女到她家住，因此她為了準備晚餐，前後忙了2個小時才終於坐到餐桌前。當時公公拿了一顆皮蛋給她，說很好吃，結果她才伸手要接過去，婆婆卻一把抓住皮蛋，說「這一顆15元欸！」然後婆婆接著就把皮蛋拿給她的姪女，說「這個很好吃，你吃吃看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO當場愣住，同時感到委屈，「原來我這個做牛做馬的媳婦，比不上一顆15元的皮蛋」。而且老公明明就坐在旁邊，卻當作沒事，「全家都認為婆婆的舉動是理所當然」。

原PO當下便放下碗筷，回房間大哭，「婆婆強勢、說話不饒人已是家常便飯，但是今天在外人面前太過分了。結婚快兩年了，還有堅持的必要嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所以媳婦煮飯，真的沒有人會感謝你，如果逃不了以後就隨便煮一煮」、「你老公的作為決定你在家裡的地位」、「沒孩子的話快逃」、「翻桌了啊！大家都不要吃」、「直接問公公：所以我不能吃嗎？以後你們自己煮」、「黑化後就不用煮了！不用客氣，直接說」、「婆婆讓你哭，你就讓她兒子哭囉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／斗六工廠兄弟檔疑沼氣中毒！搶救無效雙亡
尹錫悅「內亂案」明開庭　罪成最高可判死刑
欠債跑路26年！華語歌壇天王藏身大陸端盤
矽光子刷一排綠燈！「這檔」連挫12日　跌到懷疑人生
明起有感回溫「日夜溫差大」　下波鋒面「降雨熱區」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

煎荷包蛋老是黏鍋？專業廚師曝1秘訣：保證煎出完美蛋

花2小時煮晚餐！婆婆「不讓吃皮蛋」：這一顆15元欸　她爆委屈

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　桃竹地區6月底供水無虞

「4星座」今年易陷桃色糾紛！雙子嘴太甜小心變第三者

明起有感回溫「日夜溫差大」　下波鋒面「降雨熱區」曝

想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不值錢

對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣當跳板」！他曝2缺點更致命：很失望

「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕：待遇是偶像等級

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

煎荷包蛋老是黏鍋？專業廚師曝1秘訣：保證煎出完美蛋

花2小時煮晚餐！婆婆「不讓吃皮蛋」：這一顆15元欸　她爆委屈

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　桃竹地區6月底供水無虞

「4星座」今年易陷桃色糾紛！雙子嘴太甜小心變第三者

明起有感回溫「日夜溫差大」　下波鋒面「降雨熱區」曝

想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不值錢

對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣當跳板」！他曝2缺點更致命：很失望

「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕：待遇是偶像等級

蒙德茲滿壘四壞球送分　統一0比1不敵味全

國小硬聯冠軍戰組合出爐：紅葉睽違12年、東園挑戰首冠

快訊／斗六工廠兄弟檔抽雨水疑沼氣中毒！搶救無效雙亡

租屋處牆壁有補丁！　一掀驚見「砧板黑洞」震驚網友

飯店洗手台驚見「詭異塗鴉」　女一看急報警！後果超心寒

北所旁凌晨傳爆炸聲！27歲男放煙火：祝好友入監「刑安」

「裁判改去SBL吹」言論被罰5萬　費雪：盼為台籃帶來正向改變

在台耕耘6年！「三原JAPAN」Jun醬獲永久居留證激動：是第二人生

尹錫悅「內亂案」4／14首開庭　罪成最高可判死刑

王世堅：間諜當然安插在敵對陣營　友黨、好友內應當然不用安插

2駕駛見停車場剩1空位　猜拳決定停車…網驚：太和平

生活熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣」！他曝2缺點更致命

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

還有鋒面！　下波變天時間曝

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

更多熱門

相關新聞

小姑新房不住「硬要跟哥哥住」！人妻怒了

小姑新房不住「硬要跟哥哥住」！人妻怒了

一名人妻透露，老公婚前買下一間房子，而小姑明明也有房子卻選擇出租收租金，反倒跟哥哥住同一屋簷下，態度高傲且男友每天都來閒晃，已經影響原PO與孩子的生活了，「哥哥都結婚了，妳不會不好意思嗎？」文章曝光後，全場吵翻，「既然公婆出頭期，你有什麼資格鬼叫」、「人不要臉天下無敵」。

老公買房藏玄機！一聽到10字她崩潰：想離婚

老公買房藏玄機！一聽到10字她崩潰：想離婚

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

婆婆偏心外孫「晚年境遇曝」！她嘆：現世報

婆婆偏心外孫「晚年境遇曝」！她嘆：現世報

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

關鍵字：

婆婆皮蛋老公煮飯媳婦公婆婆媳毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

他花400元買下「Google.com」結局神展開

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面