花2小時煮晚餐！婆婆「不讓吃皮蛋」：這一顆15元欸　她爆委屈

▲原PO花了2小時準備晚餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「結婚快兩年了，還有堅持的必要嗎？」一名女網友發文透露，她為了準備晚餐，前後忙了2個小時，豈料公公拿了一顆皮蛋給她後，婆婆便馬上制止，說「這一顆15元欸！」讓她非常委屈，「原來我這個做牛做馬的媳婦，比不上一顆15元的皮蛋」。貼文曝光後，引起討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆的姪女到她家住，因此她為了準備晚餐，前後忙了2個小時才終於坐到餐桌前。當時公公拿了一顆皮蛋給她，說很好吃，結果她才伸手要接過去，婆婆卻一把抓住皮蛋，說「這一顆15元欸！」然後婆婆接著就把皮蛋拿給她的姪女，說「這個很好吃，你吃吃看」。

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原PO當場愣住，同時感到委屈，「原來我這個做牛做馬的媳婦，比不上一顆15元的皮蛋」。而且老公明明就坐在旁邊，卻當作沒事，「全家都認為婆婆的舉動是理所當然」。

原PO當下便放下碗筷，回房間大哭，「婆婆強勢、說話不饒人已是家常便飯，但是今天在外人面前太過分了。結婚快兩年了，還有堅持的必要嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所以媳婦煮飯，真的沒有人會感謝你，如果逃不了以後就隨便煮一煮」、「你老公的作為決定你在家裡的地位」、「沒孩子的話快逃」、「翻桌了啊！大家都不要吃」、「直接問公公：所以我不能吃嗎？以後你們自己煮」、「黑化後就不用煮了！不用客氣，直接說」、「婆婆讓你哭，你就讓她兒子哭囉」。