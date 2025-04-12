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老公買房藏玄機！一聽到「10字」她不樂了　秒崩潰：很想離婚

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人妻日前發文表示，老公說正在規劃買房，一聽到時她很開心，下秒卻讓她瞬間跌入谷底，「跟我說，買了房他要把他父母一起接過來住！」雖然知道公婆養先生恩重如山，想讓父母安享老年生活的想法也沒錯，可她聽完還是萌生很想離婚的念頭，話題引發討論。

這位女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」PO文，「原本還滿開心老公說正在規劃買房子，下一秒他卻跟我說，買了房他要把他父母一起接過來住！」聽見「要把父母一起接過來住」這10字，她瞬間晴天霹靂，「我當下拒絕，這樣有搬出來跟沒搬出來有差嗎？」

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老公就解釋，父母養他恩重如山，所以買房讓父母安享老年生活。儘管原PO知道這些想法並沒錯，但她仍心累直呼「聽完真的很想離婚」。

貼文引發討論，不少人有感直呼，「既然他要把父母接去同住，那妳也可以把你爸媽接去一起住，要孝順大家一起來呀！」「唉…最不想這種問題了…兩難」、「生活習慣都不同，住一起問題多」、「為什麼一定要跟父母同住才是孝順？」

也有網友表示，「妳有一起出錢、一起負擔房貸嗎？有的話，妳也把妳父母一起接過去住。如果沒有的話，妳就看是要忍耐還是離婚」、「自己買！不看旁人眼色。」

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