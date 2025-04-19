味噌湯「加入2料」讓他皺眉！　網卻超愛：很搭涼麵

▲有些味噌湯中也會加魚。（示意圖／取自Pixabay）



記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡喝味噌湯，味噌湯裡面常常會放小塊的豆腐、海帶芽等，不過近日就有網友發文表示，現在的味噌湯可能還會放蛋花、貢丸，讓他不禁皺眉頭，怎麼感覺像是大雜燴？貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「很好吃啊」、「超好吃，很搭涼麵」。

有網友在PTT的板上，以「味噌加貢丸是誰想到的」為標題發文，他認為味噌湯最大的優點就是「單純」，然而除了豆腐、海帶芽，現在又常加入蛋花、貢丸，讓他很傻眼，這樣的料理方式到底是誰想到的？搞得像是大雜燴一樣，有必要把一堆料都丟進去湯裡面嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「還行呀，味噌蛋花魚丸湯，加點胡椒，棒」、「台北都稱為三合一」、「貢丸好吃啊」、「好吃啊」、「涼麵三合一必備貢丸湯」。也有網友直呼，「其實是貢丸蛋花湯加味噌，你搞錯了」、「誰跟你說是味噌湯加貢丸的，明明就貢丸湯加味噌」。

也有網友回應，「加蛋花可以，加貢丸不行」、「我媽會煮鮭魚味增湯，那真的是極美味，大家可以試一試」、「你就點單純味噌湯啊，貢丸味噌湯要加價的」、「台式味噌，嗯」、「日本人喝味噌湯也都隨便加好嗎」、「味噌加什麼都可以啊」、「肉羹也可以」。