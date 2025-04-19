哪一部動畫「從小看到大」卻不膩？網點名這1部太經典：還是好笑

▲《烏龍派出所》受到許多人喜歡。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有很多動畫都非常好看，就算重看好幾次也不膩！近日就有網友發文表示，雖然他對《我們這一家》的劇情非常熟悉，但每次觀看都還是可以笑出來，大家有沒有那種從小時候看到長大，都依舊很喜歡的動畫、卡通？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「哪一部卡通是你都看不膩的」為標題發文，提到他時常打開《我們這一家》配飯，這才意識到自己從小學看到現在，對劇情已經非常熟悉，但即便如此，他還是可以看到笑出來，完全不覺得膩。

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原PO說，《我們這一家》將各種日常小事演到極致，哪怕劇情類似，他都還是會因為帶有真實感的劇情而產生共鳴。因此他也好奇，大家有沒有什麼動畫、卡通是從小看到大，就算劇情都記得但還是會願意重看的呢？

貼文曝光後，被最多網友點名的則是《烏龍派出所》，「烏龍派出所+1」、「烏龍派出所配吃飯」、「烏龍派出所，真的超好配飯，看了快20年依舊不會膩」、「烏龍派出所+1，每次看還是每次好笑」。

也有網友回應，「我們這一家配飯+1，我都看24小時馬拉松，已經看到開頭就知道結尾了，還是在看」、「哆啦A夢」、「櫻桃小丸子」、「我們這一家+小丸子+小新都是下飯好夥伴」、「蠟筆小新」、「膽小狗英雄」、「柯南也不錯」。