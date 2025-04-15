「台灣1物」全球獨創　西班牙正妹一聽愣住！後悔：早知道就留著

▲西班牙正妹不敢相信。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

每期的統一發票開獎，是民眾的小確幸，只要有中獎就值得開心，而這份小確幸是台灣才有的！YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問2名西班牙人，告知每期發票中獎金額，最高為1千萬新台幣（約28萬歐元），而且外國人也可以領獎，兩人都露出不可置信的表情，並後悔沒有把這些都留下。

YouTube頻道「不要鬧工作室 Stopkiddinstudio」近日貼出一段影片，「《外國遊客又發現了一個獨步全球的台灣之光》笑得合不攏嘴」。主持人訪問了一對來自西班牙的男女，告知台灣的發票不僅能列印金額供核對，還像彩券一樣能對獎，紀錄兩人的反應。

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▲男子也很震驚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



女生先猜中獎金額最高是1千元台幣，然而，一聽到最高金額為1千萬新台幣，而且沒有規定消費金額，瞬間睜大眼睛不敢置信，直呼「巴塞隆納沒有這種東西」。而男子則是驚訝喊「這可能比西班牙彩券還多錢，天呀好扯」，且外國人也可以領獎，讓他後悔沒有把發票都留下，「因為我每次都把這個丟掉」，早知道就留下來了。

影片曝光，掀起網友討論，「畢竟台灣商人為了逃稅而不想開發票，讓國稅局想出發錢來讓全台灣百姓一起監督稅收機制，也算是一種台灣特色」、「目前所知，好像只有台灣有這個機制」、「說的也是，我其實每天都在買樂透，完全習慣了」、「這比美國國稅局派人抓逃漏稅有用」、「經常在新聞看到有幾個大獎沒人來領，我都會想說是不是來台灣觀光的外國人，買東西拿了發票回國，然後就沒有然後了」。

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事實上，「雲端發票-電子發票好幫手」曾在粉專發文，台灣是「全世界唯一一個」發票可以兌獎的國家，很多國家雖然也有發票的制度，但大多都只有收據的功能，「發票可以兌獎且執行得這麼完善，可是台灣首創的形式喔」。

如果是外國人也能領獎，可持晶片居留證、紙本居留證、護照或入出境許可證，以及發票正本，在指定金融機構營業時間內兌領現金。