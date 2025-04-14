工會不滿限縮春節出勤獎金提2訴求　台鐵：加強溝通

▲台鐵產業工會指出，今年春節疏運後，台鐵公司發函限縮發放範圍。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵春節疏運為鼓勵員工出勤，有發放春節疏運出勤獎金，但今年春節疏運後，台鐵公司發函限縮發放範圍，引發不滿。台鐵產業工會今提2大訴求，包括恢復春節出勤獎金發放範圍、維持「有出勤」即符合發放的資格。對此，台鐵公司表示，皆依據「勞動基準法」、「工會法」等標準，未來將加強與員工溝通。

台鐵產業工會說明，過去春節出勤獎金發放標準為「每出勤1日即發給1,500元、最高以出勤4日發給6,000元」。今年春節疏運期為1月25日至2月2日，但公司直到2月11日台鐵公司才發函限縮發放範圍，並曲解法規，讓春節疏運前一日跨日工作員工，即便當日有工作事實仍無法領取疏運出勤獎金。

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▲台鐵產業工會指出，今年春節疏運後，台鐵公司發函限縮發放範圍。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會指出，這種「先工作、後縮減待遇」，是片面縮減勞動條件的違法行為，不僅讓首次經歷春節疏運的新進從業人員感到待遇制度不穩定，更讓原任員工一再看到公司破壞當年公司化「權益不變」的承諾。此外，限縮請領範圍不僅是影響金額，更是變相壓縮員工請假空間。

台鐵產業工會也說，清明連假疏運剛過，已有傳出公司將故技重施，限縮清明、端午、中秋民俗節日出勤獎金認定範圍。

台鐵產業工會表示，近期台鐵推動極端撙節政策，是一再消耗員工對公司的信任，從今年第二波從業人員招募錄取結果不如預期、報考意願低可知，這也是向還在觀望要加入台鐵的考生，暴露公司待遇制度不穩定。

對此，台鐵公司表示，為體恤及激勵員工在春節及民俗節日疏運期間的辛勞與貢獻，依行政院核定標準發放春節疏運獎金，遵循「勞動基準法」規範，保障員工的合法權益。秉持春節疏運獎金的精神，員工於民俗節日（清明節、端午節及中秋節）實際執行疏運任務，發給1,500元等值禮券，以感謝其辛勞貢獻。



台鐵公司指出，凡涉及全公司共通性事項勞動條件、員工權益及勞資議題等，皆依據「勞動基準法」、「工會法」、「團體協約法」及「勞資會議實施辦法」等相關法令，透過團體協約、勞資會議與臺鐵企業工會協商溝通，以促進勞資和諧。未來將加強與員工的溝通，確保政策的透明性與公平性，並致力打造更友善、和諧的工作環境，讓員工的努力獲得應有的肯定。