90歲主播李富城突發燒「白血球飆破2萬」　原因不明！急診等病房

▲李富城透露自己在振興急診。（圖／取自李富城臉書）

記者李姿慧／台北報導

90歲資深氣象主播李富城今(19日)在臉書透露他身體不適，進入振興醫院急診，正在等病房，憔悴照片曝光，不少粉絲留言關心。李富城受訪時表示，他因為發燒，白血球指數飆到2萬多，醫師還沒找出發炎原因，需要住院觀察。

資深主播李富城接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，他昨天突然畏冷發燒，吃一顆退燒藥，晚上退燒後，今天清晨醒來依舊發燒，因此叫了計程車到振興醫院急診，已經完成一系列檢查。

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李富城指出，經檢查，他的白血球指數飆到2萬多，還沒找出發炎的原因，但因為白血球指數過高，醫師建議住院觀察，他在急診室已經辦理住院，但目前還沒有病房，正在等病房。

李富城說，他目前除了發燒外，並無其他不適症狀，也是第一次遇到白血球指數過高的情況，目前先打點滴和吃退燒藥，等住院及檢查結果出爐後，才能知道如何進一步治療。

李富城畢業於中華民國空軍軍官學校氣象科，曾擔任氣象官、課長、空軍中心副主任等職務；而他退役之後，曾先後在中視、民視、公視、環球電影、TVBS播報氣象。李富城雖然已經退休，但時常在臉書分享生活、開直播與網友互動，擁有不少粉絲支持。