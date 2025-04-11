「他偷用我東西」臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

▲桃園市蔡姓男子前天深夜與房東口角，持水果刀1刀刺死房東，桃園地檢署複訊後依殺人罪嫌向法院聲押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子前（9）日深夜酒後與陳姓房東口角，蔡暴怒下持水果刀一刀刺死房東，桃園地檢署檢察官昨天複訊時，蔡男否認有故意殺人之故意，辯稱失手刺中其左肩傷重致死，檢方不採信其說詞依殺人罪嫌向法院聲請羈押，桃園地院今（11）日下午召開聲押庭審理，法官最後裁定聲押獲准。

檢警調查，33歲蔡姓男子以打臨工為業，去年7月在楊梅區永美路向52歲陳姓男子租屋居住，2人都是承租房屋居住，陳男則為二房東。蔡男於前晚11時許酒後返回租屋處，懷疑陳姓房東未經其同意偷偷使用其東西，2人再度大吵一架，蔡男暴怒下持客廳茶几上水果刀，向陳左肩猛刺1刀，另一名租客察覺後急忙打電話報警處理，警方到場後將蔡男當場拘捕，依殺人罪嫌現行犯移送桃檢偵辦。

桃園地檢署昨晚複訊時，蔡男辯稱沒有殺人意圖，未料卻失手刺死房東，檢方不採信其辯詞，依殺人罪嫌且有逃亡之虞向院方聲請羈押；桃園地院今天下午召開聲押庭審理，法官審理被告坦承犯行，並有被害人家屬及證人的陳述，認為涉犯殺人罪嫌重大，依常情判斷，重罪常伴有逃亡之高度可能，認有羈押之必要。