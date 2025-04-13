馬公分局強力取締交通違規　小客車塞6人駕駛無照

記者陳洋／澎湖報導

近日受社群媒體關注及報導之無照駕駛情事，馬公分局極為重視，當下即認定該行為已嚴重破壞交通秩序，枉顧用路人生命及財產，一定與鄉親站在同一線，全力揪出危害大家安全之駕駛人。

▲▼ 馬公分局強力取締交通違規。（圖／馬公分局提供攝）

馬公分局於昨（12）日19時40分許，於馬公市石泉社區內道路主動攔查1機車2人，分別依法開立「無照駕駛」、「機車附載座人未依規定戴安全帽」、「擅自變更原規格設備」三張罰單。

同日22時40分許，於馬公市太陽城購物中心前道路，再次主動攔查1自小客車6人，依法開立「無照駕駛」、「載運人數超過核定數額」、「吊扣汽車所有人牌照」三張罰單，依道路交通管理處罰條例第85條第2項規定，當場將該車輛「移置保管」。

馬公分局光明所宋所長在勤餘時間，主動發現違規車輛行跡，立即通報勤務指揮中心統整各單位警力全面攔查，展現執法決心。警方在查處類此案件，若發現涉案行為已構成公共危險，將依法移送地檢署偵辦，若有非法改裝車輛，亦一併依法舉發，並移由澎湖監理站或環保局辦理複驗，對所有違規車輛資料都將建檔留存，作為未來執法及追蹤之用，並讓少數破壞菊島良善環境分子知所警惕。

▲▼ 馬公分局強力取締交通違規。（圖／記者陳韋男攝）

馬公分局強調，除了秉持一貫職責，全力取締危害公眾生命安全之各種違規駕駛情事，更請鄉親若發現明顯交通違規行為，請主動提供時間、地點及影像等具體資料，以利警方即時查辦，一同維護菊島交通及治安。