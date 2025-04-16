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見準媳婦衣服、包包老舊　天使婆婆「霸氣轉10萬元」：去買新的

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲婆婆轉錢讓媳婦買新衣服、包包。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，最近要結婚了，女友把衣服拿到他家去，媽媽看到女友的衣服、包包已經老舊了，本來打算買新的送給準媳婦，但怕對方不喜歡，於是決定轉10萬元，讓準媳婦去買喜歡的衣服、包包，這舉動讓原PO嚇壞，貼文曝光，羨煞一票網友，「這種天使婆婆還有嗎？幫我下單一個」。

男網友在Dcard發文，最近準備結婚，因此女友陸續將一些物品搬進他家，某天媽媽從房間發現一坨很像抹布的東西，好奇問是什麼。原PO回說那是女友的睡衣，沒想到媽媽反應超大「這穿多久了？怎麼那麼破爛？」事實上，那件睡衣對女友來說可是「小被被」等級的存在，即使舊了也捨不得換。

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接著，媽媽又發現了一個包包，「她背這個上班喔？怎麼這麼舊？」原PO解釋，女友覺得上班不需要用太貴的包包。然而，當天晚上媽媽傳了訊息，買了新包包想送給準媳婦，「你說你要送就好，如果說我送的，她可能會不好意思，我還想轉錢給她去買6套新衣服」。

但媽媽擔心準媳婦不喜歡，於是決定轉10萬元，讓準媳婦去買自己喜歡的，原PO嚇壞，「我有跟我媽說不用搞這些，我出就好，可是我媽很堅持」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「本來以為媽媽是在嫌棄，但看媽媽的對話，感覺是有認真把她當媳婦，才願意花這麼多錢」、「媽媽看對眼了，在寵媳婦了」、「如果你知道你女友日常的穿搭和喜好，可以帶你媽媽一起去挑！然後再送給你女友當作驚喜」、「有這樣的媽媽（婆婆）你們真的很幸福，感受到你媽媽對未來媳婦的愛了」。

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