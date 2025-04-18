蔣萬安北檢外聲援抗議　民進黨議員齊批挺違法：應向警察道歉

▲藍營號召支持者到北檢，台北市長蔣萬安到場聲援 。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨公職昨在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結，台北市長蔣萬安甚至現場喊出倒閣。儘管蔣萬安自稱是以市民身份出席，但仍引發民進黨議員批評，質疑蔣帶頭違法亂紀、為難基層員警，事後更毫無悔意，在保護市民跟保護國民黨之間選擇了保護國民黨，顯然已經滿腦子政治鬥爭。

台北市議會民進黨團痛批蔣萬安嚴重瀆職，這段時間不但力挺死亡連署，現在竟然還聲援違法集會、鼓動民眾衝撞警方。黨團總召陳慈慧表示，檢調單位發現有偽造、錯假連署等狀況後進行調查，蔣竟到現場北院外參與抗爭，該行為足證蔣「挺違法」又「干預司法」的市長。

黨團副召趙怡翔說，身為監督台北市警察局的市長，蔣萬安應該以身作則，恪遵法律，但顯然對於國民黨公職，黨紀凌駕在法律之上，當被呼喚時，就完全放棄自己的職責以及對台北市民的責任，實在令人遺憾。

副總召顏若芳則說，在保護市民跟保護國民黨之間，蔣萬安選擇了保護國民黨，甚至帶頭作亂、破壞公共秩序，「悲哀啊」，顯然已經滿腦子政治鬥爭、想選總統想到走火入魔。

顏若芳指出，過去凱凱案、寶林按、虐童案蔣萬安都神隱，但國民黨偽造文書的時候卻跑出來挺違法。既然蔣萬安昨晚說，願意為違法行為負責，「那你就應當拿出態度、負起責任，為違法行為道歉並下台一鞠躬、以示負責！」

議員許淑華說，蔣萬安帶頭「違法亂紀」，甚至為難基層員警，事後毫無悔意。首先，蔣萬安知法犯法，無視《集會遊行法》規定。依據《集會遊行法》第六條，地檢署不得集會、遊行，國民黨主席朱立倫昨天號召黨公職到北檢抗議，結果身為市長的蔣萬安也現身，完全無視自己身為台北市長的身份，應該依法行政，尊重警察正當行使職權。

第二，讓警察執法為難，應向警察道歉。許淑華說，蔣萬安聲稱自己是市民來抗議，讓第一線警察們非常為難，蔣身為法律人，應要尊重司法調查及職責。第三，黨意凌駕法治，行政不中立、知法犯法在市民心目中的形象，已經大打折扣。