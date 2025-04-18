「乾女兒」剛出獄沒錢！熱心男送2張金融卡　警保他血汗錢

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門一名黃姓老翁日前接獲不明來電，對方聲稱是他「乾女兒」的朋友，因為「乾女兒」剛出獄沒有經濟來源，需要黃男的救濟，黃男信以為真，14日前往郵局想寄送兩張金融卡給他，所幸行員機警發現並報警，成功阻詐，保住黃男的血汗錢。

金湖分局金沙分駐所4月14日早上8時許接獲郵局通報，指稱68歲黃姓男子疑似遭到詐騙，要求派員協助。經警方到場了解狀況，發現黃男是遇到了「猜猜我是誰」的假親友詐騙手法。原來，黃男在近日接獲一名佯稱「乾女兒」的友人來電，說因為「乾女兒」剛關出來沒有錢及聯絡電話，所以透過他來跟黃男聯繫，要求黃男提供金錢供其生活。

黃男未經查證，直接在14日一早跑到郵局要寄送2張金融卡供乾女兒提錢花用，所幸郵局行員機警通報警方，且在警方耐心勸導分析，並列舉類似案例告知他後，黃男最終才恍然大悟驚覺受騙，取消寄送金融卡的念頭。

金湖分局長王貞惠呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，一些早期常見的詐騙手法如「猜猜我是誰」、「假綁架真詐財」、「信用卡、健保卡被冒用」、「網路交友」、「裸聊詐財」等有捲土重來的情事。唯有小心謹慎，無論真假都需冷靜求證，謹記「一聽、二掛、三查證」，或撥打警政署反詐騙專線165電話及110報警，避免上當受騙。