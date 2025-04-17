泰14歲少女「遭10男連續性侵」！丟包加油站　她崩潰求助

▲少女遭10多名少年連續性侵。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名14歲少女和朋友一起外出慶祝潑水節後，在當晚受10名少年邀約，到另一名16歲少年家中繼續玩樂，沒想到卻因此遭到10多人連續性侵，最終被丟棄在一間加油站。警方目前已經鎖定3名涉案少年，同時也帶走了16歲少年的寢具，進行DNA分析，以進一步鎖定涉案人士。

根據The Thaiger報導，被害的14歲少女15日上午7時和朋友一起到當地市場慶祝潑水節，而在當晚7時，少女遇到約10名年紀在15歲至19歲間的少年，邀約她到其他地方「續攤」，她不疑有他，便跟著對方離開。

少女隨後在15日晚間9時被帶到一名16歲少年鮑爾的家中。怎知當晚10時，包含鮑爾在內的10多名少年竟連續性侵少女，最後更將少女丟棄在一間加油站，要她自己回家。

少女等到一行人離開後，向一名路人求助，路人代為報警後，整起事件才因此曝了光。根據少女證詞，警方已經鎖定3名涉案男子，包含16歲的鮑爾以及另外2名19歲少年。警方也將少女帶到醫院採集身體上殘留的DNA以作為證據。

警方隨後前往鮑爾的家中，沒收他的寢具，並分析床上殘留的DNA，以鎖定犯人。3名涉案少年則是被帶到警局接受訊問。

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