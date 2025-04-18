佛州州立大學槍擊2死6傷！　女警之子「拿媽媽手槍」連開15槍

▲ 警方獲報趕到後將槍手制伏。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州立大學（FSU）塔拉哈西（Tallahassee）校區17日中午發生槍擊，一名男子從一輛橘色悍馬車上連開15槍，至少造成2死6傷，校園一度封鎖，當局呼籲民眾遠離現場。嫌犯身分已確認為20歲在校生伊克納（Phoenix Ikner），動機目前不明。

BREAKING: Authorities have identified the suspect in the FSU shooting as 20-year-old Phoenix Inker, the son of a Leon County, Florida sheriff’s deputy. According to police, he had access to his mother’s firearm, which was used in the shooting.



Ikner, a political science major,… pic.twitter.com/POSgKumyV8 — I Meme Therefore I Am ???????? (@ImMeme0) April 17, 2025

綜合《紐約郵報》等外媒，校園傳出槍響後瞬間陷入混亂，學生尖叫四散逃竄。社群平台流傳的一段影片中，伊克納持槍在草地上來回走動，朝學生射擊，還可看見一名傷者倒臥血泊中，場面怵目驚心。其他畫面則拍到學生留下的食物、野餐墊與包包散落草地，顯示逃命過程相當倉皇。

目擊者希特（McKenzie Heeter）回憶，伊克納當時身穿橘色上衣與卡其短褲，看起來就像個「普通大學生」。他的母親在當地擔任警察，而他疑似使用母親的手槍，希特稱他開了整整15槍。警方後來證實，他被捕時身上有一把手槍和一把霰彈槍，因被警方擊中送醫治療。

▲▼ 校內師生驚恐不已。（圖／路透）

起初媒體報導稱有2名槍手及4人死亡，但警方後來澄清，槍手僅有1人，造成至少2人死亡及包括槍手在內的6人受傷。校園截至下午仍處於封鎖狀態，校方宣布當天所有課程與活動取消，並要求學生勿返回學生會建築，但可以回到宿舍。

伊克納犯案動機目前不明，警方還在校園附近發現一輛灰色轎車，車上載有武器，研判可能與本案有關，聯邦調查局（FBI）已介入調查。州長迪尚特（Ron DeSantis）聲明表達慰問，總統川普也稱已獲知這起事件。