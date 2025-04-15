7-11珍奶、冰茶「買2送2」！超商咖啡買20送20　寄杯優惠一次看

▲7-11咖啡、茶飲推出優惠組合。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

5月繳稅季即將來臨，超商持續推出優惠幫民眾省荷包！7-11祭出冰茶、珍珠烏龍奶茶「買2送2」，還有大杯厚乳拿鐵、卡布奇諾「11杯520元」，大杯濃萃美式、濃萃拿鐵「12杯520元」，一口氣省下200元。萊爾富也有指定飲品買1送1、咖啡買20送20。

★7-ELEVEN

●「OPENPOINT行動隨時取」即日起至4月20日：

1. CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾，原價每杯55-65元，特價「11杯520元」，最多省195元。

2. CITY CAFE大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，原價每杯50-60元，特價「12杯520元」，最多省200元。

3.現萃茶青梅冰茶，原價每杯60元，買2送2，最多省120元。

4.CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶，原價每杯75元，買2送2，最多省150元。

▼7-11 持續推出省荷包優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市4月15日

巧克力歐蕾，原價50元，買1送1，5折。

摩卡咖啡，原價70元，買1送1，5折。

燕麥奶拿鐵，原價65元，買1送1，5折。

●APP即日起至4月29日

大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

★全家

全家即日起至4月18日限時推出「搶救荷包大作戰」，主打多項會員APP「隨買跨店取」優惠組合，包括Let’s Café多杯56折起、茶葉蛋30顆520元、Fami!ce霜淇淋「買1送1」等，最高現省1240元。

▼全家APP「隨買跨店取」優惠。（圖／業者提供）





全家APP「隨買跨店取」，即日起至4月18日推出「搶救荷包大作戰」：

特大杯經典美式，46杯1520元，56折（原價每杯60元，特價每杯33元）。

特大杯經典拿鐵，39杯1520元，56折（原價70元，特價39元）。

大杯特濃經典美式，13杯520元，73折（原價55元，特價40元）。

大杯特濃經典拿鐵，11杯520元，73折（原價65元，特價48元）。

中杯單品美式，10杯520元，65折（原價80元，特價52元）。

中杯單品拿鐵，9杯520元，65折（原價90元，特價58元）。

大杯熱卡布奇諾，12杯520元，73折（原價60元，特價44元）。

Let's Tea 40元系列，21杯520元，62折（原價40元，特價25元）。

Let's Tea 55元系列，15杯520元，64折（原價55元，特價35元）。

Let's Tea 65元系列，13杯520元，62折（原價65元，特價40元）。

茶葉蛋30顆250元，69折（原價13元，特價8.3元）。

Fami!ce霜淇淋49元系列，15支520元，71折（原價49元、特價35元）。