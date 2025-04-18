7-11新品茶飲「寄杯買10送10」！現萃茶升級可「加珍珠、奶蓋」

▲7-11現萃茶升級，新品「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」祭出買10送10優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 「現萃茶」升級！延續「不可思議茶BAR」熱銷商品，即日起推出2款全新茶飲「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，還能加珍珠、奶蓋。其中「梔子花青茶」即日起至4月20日門市「買1送1」，APP兩款新品則有「買10送10」。

▲7-11「現萃茶X不可思議茶BAR」推出新品。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2014年起，在3000家門市推出「CITY TEA現萃茶」，24小時都能喝到好茶。為了吸引更多年輕族群，去年起再度挑戰推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，以特色好茶為基礎，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，提供消費者具茶攤水準的豐富選擇。

7-11將「不可思議茶BAR」延續熱銷商品複製到「CITY TEA現萃茶」品牌，創造差異化經營，即日起全新推出兩款升級版新品。其中「梔子花青茶」為清香型四季春，上揚花香、清香甘韻；「琥珀小葉紅茶」使用小葉與金萱茶葉，帶來熟果甜香、回甘順口，原價皆為45元。

▲7-11現萃茶升級，新品買10送10。（圖／業者提供）

為歡慶上市，即日起至4月29日，每杯可省10元，門市4月18日至20日還有「梔子花青茶」買1送1。而APP「OPENPOINT行動隨時取」即日起至4月21日推出「買10送10」限量5萬組。同時為吸引更多民眾到店購買頻次與增加口感，同步推出加15元多一份珍珠、加25元加一份奶蓋新服務。

「不可思議茶BAR」同時於限定7家門市推出吸睛甜點系療癒新飲品-「冰米麻糬輕烏龍茶拿鐵」、「冰米麻糬伯爵紅茶拿鐵」，以茶拿鐵為基底，加入特殊咀嚼感米麻糬，添加低卡蒟蒻米粒，口感層次豐富，即日起至4月29日享嘗鮮價60元。

▲7-11現萃茶升級，門市4月18日至20日還有「梔子花青茶」買1送1。（圖／業者提供）

●全家推燕麥奶新品

全家近來推出使用全球知名「OATLY燕麥奶」調製的燕麥奶拿鐵、紅茶，提供消費者更多元的植物奶飲品選擇。

另為鼓勵消費者響應422世界地球日，即日起至4月22日期間，凡用自帶杯到全家購買現調飲品，折扣從5元「加碼至8元」。

▲全家推出燕麥奶新品，還有自帶杯加碼折8元。（圖／業者提供）

全家也與「看見．齊柏林」基金會合作，推出「全家一起看見台灣」抽獎趣活動，4月16日至5月13日使用循環杯、環保杯，或於店舖現場購買植纖環保杯、無塑植纖杯、燕麥奶拿鐵/紅茶、植覺生活系列全品項商品，即可獲得會員APP抽獎券一張，有機會抽中空拍機、Let’s Café大杯經典美式100杯、看見台灣保溫瓶、野餐墊等多項好禮。