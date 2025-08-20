彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

▲英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭安全保障方案進入加速階段！根據《彭博》（Bloomberg）報導，在美國總統川普（Donald Trump）表態支持後，歐洲領袖行動迅速，相關計畫最快將在本週內拍板定案。

歐洲擬派兵進駐 美國角色未明

這項構想最早在18日白宮高峰會上討論，內容包括由歐洲部隊進駐烏克蘭，作為和平協議的一部分，藉此嚇阻俄羅斯再度發動侵略。知情人士透露，隔天歐洲官員的會談重點，放在派遣英國與法國部隊進駐，並由大約10個國家提供額外兵力。

討論內容涵蓋部隊規模與部署地點，不過美國是否會直接參與保障，仍存在不確定性。川普受訪時則重申，美方願意在空中支援上出力，「我們有的是其他人沒有的東西，這不會是問題。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨後強調，川普非常清楚，這些保障「對確保持久和平至關重要」。

歐洲加快協調 安撫部隊可能成形

歐洲軍事首長預計在未來幾天與美方會晤，協調「強而有力的安全保障」，並準備在戰事結束後部署「安撫部隊」（reassurance force）。歐洲理事會（European Council）主席柯斯塔（António Costa）更直言，相關條款「會在未來幾天敲定，最好就是本週完成」。

雖然白宮會議被視為突破進展，但歐洲官員也坦承，仍存有疑慮——不確定這些保障能否真正說服俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

克里姆林宮已明確否決北約（NATO）部隊進駐的可能性，但歐洲盟國正在推動一個更廣泛的方案，結合訓練、增援，以及多國安撫部隊，再加上美國提供的情報、邊境監控，甚至可能涉及防空支援。