　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

▲▼英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）

▲英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭安全保障方案進入加速階段！根據《彭博》（Bloomberg）報導，在美國總統川普（Donald Trump）表態支持後，歐洲領袖行動迅速，相關計畫最快將在本週內拍板定案。

歐洲擬派兵進駐　美國角色未明

這項構想最早在18日白宮高峰會上討論，內容包括由歐洲部隊進駐烏克蘭，作為和平協議的一部分，藉此嚇阻俄羅斯再度發動侵略。知情人士透露，隔天歐洲官員的會談重點，放在派遣英國與法國部隊進駐，並由大約10個國家提供額外兵力。

討論內容涵蓋部隊規模與部署地點，不過美國是否會直接參與保障，仍存在不確定性。川普受訪時則重申，美方願意在空中支援上出力，「我們有的是其他人沒有的東西，這不會是問題。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨後強調，川普非常清楚，這些保障「對確保持久和平至關重要」。

歐洲加快協調　安撫部隊可能成形

歐洲軍事首長預計在未來幾天與美方會晤，協調「強而有力的安全保障」，並準備在戰事結束後部署「安撫部隊」（reassurance force）。歐洲理事會（European Council）主席柯斯塔（António Costa）更直言，相關條款「會在未來幾天敲定，最好就是本週完成」。

雖然白宮會議被視為突破進展，但歐洲官員也坦承，仍存有疑慮——不確定這些保障能否真正說服俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

克里姆林宮已明確否決北約（NATO）部隊進駐的可能性，但歐洲盟國正在推動一個更廣泛的方案，結合訓練、增援，以及多國安撫部隊，再加上美國提供的情報、邊境監控，甚至可能涉及防空支援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台南連4年0摘星！僅「30店獲必比登」　粉專笑：台南人從不岔曉

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

美歐規劃戰後方案　英擬派兵守烏領空港口

美歐規劃戰後方案　英擬派兵守烏領空港口

美國總統川普（Donald Trump）甫承諾要給予烏克蘭安全保障，隨即引發歐美盟友連串動作。美國與北約軍事規劃人員已經展開討論，評估戰後如何協防基輔，而英國也表態願意出兵保護烏克蘭的空域與港口，顯示西方正在為和平協議可能到來的「安全拼圖」提前鋪路。

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

烏軍無人機夜襲　札波羅熱核電廠安全受矚

烏軍無人機夜襲　札波羅熱核電廠安全受矚

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

川普：普丁和澤倫斯基單獨會面比較好　我先觀察他們互動

川普：普丁和澤倫斯基單獨會面比較好　我先觀察他們互動

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞北約歐盟英國

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面