設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子因職務之便心生貪念，與詹姓友人密謀假搶劫，意圖將老闆託付轉交的758.6萬元現金納入自己的口袋，他們還找來未成年的少年A協助，沒想到事後少年A拿了錢就跑，兩人不僅計畫落空，還吃上業務侵占、誣告官司。

▲鄭男找來詹男等同夥計畫假搶劫，沒想到反遭少年A黑吃黑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男原本在某虛擬貨幣交易所工作，主要負責依照指示轉送現金，卻在轉送現金的過程中心生貪念，2024年10月他找來詹男、陳男（另案追查中）共謀一場假搶劫，再由詹男招募未成年的少年A（另移交少年法庭處理）加入計畫，他們說好由少年A假扮搶匪，成功之後再把現金轉交給陳男、詹男均分，最後由鄭男出面報警提告，以便向老闆交代。

同年11月，鄭男拿到老闆託付轉送的現金758.6萬元，他搭乘高鐵前往新竹站，出站之後便在出口旁邊的廁所與接應的少年A會合，把裝有現金的黑色行李箱及自己的手機交給少年A，隨後自行前往警局報案，聲稱在高鐵站遭人搶劫。

沒想到少年A拿到錢之後，沒有依照原計畫將現金交給陳男、詹男，反而搭上另一名男子駕駛的車輛逃離現場。警方調閱事發現場監視錄影畫面追查，很快就發現真實情況與鄭男報案所說的內容不同，最後將這群人通通一網打盡。

新竹地院法官認為，鄭男利用職務之便，夥同詹男等人任意侵害他人財產權，明知沒有遭遇搶劫，還跑去警局假裝報案，有害刑事偵查權的行使及發動，浪費國家司法資源，考量到兩人均已坦承犯行，最終依成年人與少年共同犯業務侵占罪、成年人與少年共同犯未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑4年6個月、3個月，全案仍可上訴。