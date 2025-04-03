　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子因職務之便心生貪念，與詹姓友人密謀假搶劫，意圖將老闆託付轉交的758.6萬元現金納入自己的口袋，他們還找來未成年的少年A協助，沒想到事後少年A拿了錢就跑，兩人不僅計畫落空，還吃上業務侵占、誣告官司。

▲▼手銬。（圖／CFP）

▲鄭男找來詹男等同夥計畫假搶劫，沒想到反遭少年A黑吃黑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男原本在某虛擬貨幣交易所工作，主要負責依照指示轉送現金，卻在轉送現金的過程中心生貪念，2024年10月他找來詹男、陳男（另案追查中）共謀一場假搶劫，再由詹男招募未成年的少年A（另移交少年法庭處理）加入計畫，他們說好由少年A假扮搶匪，成功之後再把現金轉交給陳男、詹男均分，最後由鄭男出面報警提告，以便向老闆交代。

同年11月，鄭男拿到老闆託付轉送的現金758.6萬元，他搭乘高鐵前往新竹站，出站之後便在出口旁邊的廁所與接應的少年A會合，把裝有現金的黑色行李箱及自己的手機交給少年A，隨後自行前往警局報案，聲稱在高鐵站遭人搶劫。

沒想到少年A拿到錢之後，沒有依照原計畫將現金交給陳男、詹男，反而搭上另一名男子駕駛的車輛逃離現場。警方調閱事發現場監視錄影畫面追查，很快就發現真實情況與鄭男報案所說的內容不同，最後將這群人通通一網打盡。

新竹地院法官認為，鄭男利用職務之便，夥同詹男等人任意侵害他人財產權，明知沒有遭遇搶劫，還跑去警局假裝報案，有害刑事偵查權的行使及發動，浪費國家司法資源，考量到兩人均已坦承犯行，最終依成年人與少年共同犯業務侵占罪、成年人與少年共同犯未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑4年6個月、3個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因
夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺
拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡
川普對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這國課最多50％
清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」
快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

Fans17藏應召站！小哥哥艾理出事了　誘少女拍片前爆社高層起訴

載前妻到摩鐵意圖性侵　惡男瞎扯「我是要洗澡」下場關2年半

人妻精神出軌健身教練輕生！綠帽夫揭身分　事主發聲駁斥

男大生追到學妹約好「不碰身體」　陪睡熊抱胸部慘遭判刑

前立委羅志明涉共諜案「羈押142天」　無罪確定獲71萬補償

搭便車遇狼！女子拒「陪睡」反遭性侵　男反咬：她先摸我

涉包庇賭博電玩犯嫌重大　法院裁定北市2警官羈押禁見

第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

快訊／北市2警員涉包庇賭博電玩　遭收押禁見...市警局處分出爐

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

Fans17藏應召站！小哥哥艾理出事了　誘少女拍片前爆社高層起訴

載前妻到摩鐵意圖性侵　惡男瞎扯「我是要洗澡」下場關2年半

人妻精神出軌健身教練輕生！綠帽夫揭身分　事主發聲駁斥

男大生追到學妹約好「不碰身體」　陪睡熊抱胸部慘遭判刑

前立委羅志明涉共諜案「羈押142天」　無罪確定獲71萬補償

搭便車遇狼！女子拒「陪睡」反遭性侵　男反咬：她先摸我

涉包庇賭博電玩犯嫌重大　法院裁定北市2警官羈押禁見

第一次見面醉倒　男大生載妹上床亂摸：「她笑笑的」

快訊／北市2警員涉包庇賭博電玩　遭收押禁見...市警局處分出爐

川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

手機大廠狂出摺疊型機種搶市場　研調機構看衰「2025會負成長」

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3 ！第一名兩邊都討好　最愛交換八卦

快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

社會熱門新聞

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

日籍婦高雄人行道慘遭撞飛搶救18天仍不治

即／勞動部謝宜容涉洩密、圖利3罪　遭新北檢起訴

前立委羅志明涉共諜案羈押142天　無罪確定獲71萬補償

男大生載妹硬上：「她笑笑的」

男大生追到學妹不聽話　熊抱遭判刑

2段式左轉闖進生死門！騎士秒遭大貨車撞輾畫面曝

明星豬妞妞遭撞亡　飼主未牽繩引眾怒

搭便車遇狼！女拒「陪睡」遭性侵

棉被蓋頭硬上女友　變態男判刑4年半

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

更多熱門

相關新聞

貼住鄰居貓眼67次　住戶：怕拍到我家

貼住鄰居貓眼67次　住戶：怕拍到我家

男子阿興（化名）因為將女鄰居家門口的貓眼貼住，共67次，而吃上官司，雖然他聲稱是為了避免貓眼正對著自己住家大門，導致家中狀況被拍到，但並未獲得新竹地院法官採信，日前被依違反《社會秩序維護法》開罰6000元。

夫賭博欠債300萬跑了　妻被討錢怒離婚

夫賭博欠債300萬跑了　妻被討錢怒離婚

載狗沒繫繩害騎士慘摔　飼主下場慘了

載狗沒繫繩害騎士慘摔　飼主下場慘了

借住偷吃人夫　她遭捉姦在床下場慘了

借住偷吃人夫　她遭捉姦在床下場慘了

「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

關鍵字：

新竹地院侵占誣告

讀者迴響

熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

她體重狂掉竟是體內藏2條「20公分大蛔蟲」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面