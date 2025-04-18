前美軍印太司令：中國對台動武「將折損數十萬官兵」

▲台灣成為美中關鍵議題之一。圖為解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

前美國印太司令部司令、海軍退役四星上將哈里斯（Adm. Harry Harris）15日呼籲，美國應該放棄「戰略模糊」政策，明確表態是否在北京進犯之際，出兵防衛台灣。他還提到，如果中國入侵台灣，將在激烈戰鬥之中，折損數十萬官兵。

美軍刊物《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，哈里斯在美國海軍服役40年，2015至2018年領導印太司令部，之後轉任美國駐南韓大使至2021年。他15日在夏威夷外交政策研究所「太平洋論壇」50周年活動上，發表上述言論。

哈里斯說，「沒有國家比中國更明確表現出他們打算對台灣做什麼。我們應該同樣明確，而且永遠不應該讓中國主宰美國對台灣的外交政策。」

他指出，「中國尋求孤立然後主導台灣，這與美國利益背道而馳」，也引述了現任印太司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）先前的評論指出，中國在台灣附近水域，日益加大海軍行動，這不是演習，而是實際入侵的預演。

哈里斯主張，美國應該明確、而非模糊表態，因為「3大群體」有權知道美國是否防衛台灣，而不會在衝突時刻以模糊的協議或承諾帶過。

▲哈里斯呼籲美國明確表態，在北京武力進犯之記，是否防衛台灣。（圖／達志影像／美聯社）



哈里斯說，「第一個群體是台灣，他們應該知道，如此一來，才可以決定要武裝或投降。中國應該知道，如此一來，他們才可以決定是否入侵台灣。我的意思是，如果他們入侵台灣，在一場關於台灣的激烈戰鬥中，他們會損失數十萬名士兵、海軍、空軍與陸戰隊員。」

他指出，第3個、但也是最重要的群體，就是美國公民，「你們應該知道，你們身穿軍服的子女，是否可能為了台灣而戰，甚至犧牲。」

今年2月，美國總統川普被記者問及，其政策是否會讓中國透過武力奪取台灣時，一反常態地含糊其辭，「我從不對此發表評論，因為我不想讓自己陷入那種處境。」去年競選期間，他曾說台灣必須為美軍防衛向華府付費，並且提高自身的國防開支。

《外交事務》（Foreign Affairs）今年3、4月份期刊一篇文章指出，美國必須摒棄「美國存亡與繁榮取決於台灣政治地位的錯誤觀念」，「華府必須制定一項計畫，讓台灣有效自我防衛，美國從遠距離提供協助，而且不論台海衝突的結局如何，都能維持美國在亞洲的地位。」