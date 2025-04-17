潑水節狂歡！27歲泰女喝茫「下體滑出嬰兒」　她棄嬰繼續嗨

▲女子喝醉在路邊產子，隨後竟棄嬰離去。（圖／翻攝自Facebook／ เจ๊ม้อยv+，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名27歲女子潑水節與朋友一起在曼谷街頭狂歡時，竟突然在路邊產下一名嬰兒。然而她疑似因為喝太醉，神智不清，直接將嬰兒棄置在路邊後便離開，導致嬰兒最終死亡。而她則是回到朋友身邊繼續潑水玩耍，直到被朋友發現下體不斷出血後，整起事件才曝了光。

根據The Thaiger報導，27歲泰國女子Piyathida於14日和朋友一起在曼谷廊曼區慶祝潑水節，然而她卻偷偷離開人群，跑到巷弄內產下一名嬰兒，隨後棄嬰離去，而整個過程也被監視器拍下。

根據網友提供的監視器畫面，只見Piyathida當晚偷偷走進巷弄內，隨後在一輛停放的汽車旁脫下褲子生產，她徒手撕開胎盤後，將嬰兒棄置在一旁，之後便像什麼事都沒發生一樣離開現場，回到朋友身邊繼續潑水狂歡。

直到朋友發現她的下體流出大量的鮮血，才發現有異。女子最終坦白自己產子一事，朋友立刻通報警消，而救援人員也將她送往醫院治療。由於Piyathida的情況不穩定，至今仍在住院治療。

警消隨後也在巷弄內找到嬰兒，當時嬰兒其實還有生命跡象，搜救人員也曾緊急施以心肺復甦術搶救，可惜孩子最後仍回天乏術。根據警方調查，Piyathida雖承認孩子是她的，但是不記得孩子的生父是誰。

失業的Piyathida曾離婚2次，並生下1男1女，目前2個孩子都由前夫的親戚照顧。她的母親則是因為嫁給一名德國男子而移居海外。

警方指出，她被發現時有酒精反應，疑似在事發當下處於醉酒狀態，且目前因大量出血仍在住院，因此還無法進一步問訊，必須等她狀況穩定後，才能依法追究刑責。

和Piyathida一同狂歡的20歲朋友Am出面接受採訪時表示，此前很少和Piyathida聯絡，這次是對方主動邀約才會一起相約慶祝潑水節，最初見面時，就曾懷疑對方可能懷孕，還直接詢問，但Piyathida卻謊稱，「只是最近胖了。」沒想到竟然會在玩樂過程中突然產子。