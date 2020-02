台灣前進2020威尼斯建築雙年展！5作品1比1試組裝首度公開

▲2020威尼斯建築雙年展,台灣館以《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》參展,今(25)日首度公開1比1試組裝展品。(圖/國立台灣美術館提供,下同)



記者林育綾/綜合報導

建築藝術界國際盛事、2020威尼斯建築雙年展在5月將於義大利舉行,台灣館參展命名為《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》,今(25)日首度公開1比1試組裝展品,不單只是建築設計的成果與概念的展示,也是生活的提議,探討建築對應著人們的環境、感官、感覺、經驗等,應該如何反應。

此屆威尼斯建築雙年展的總策展命題為「我們將如何共同生活?(How will we live together?) 」而今年獲選代表台灣的參展團隊「自然洋行建築設計團隊」,將通過數個獨特計畫包括「提問 (Ask)」、「共同合作 (Work Together)」、「相互影響(Influence Each Other)」,3個對應大會主題的子命題。

請繼續往下閱讀...

展覽將透過前期基地調查、田野、藝術合作實驗;中期的自然環境探索,風土暸解與文化產業連結;以及後期開發土地、打造實體建築等跨領域合作去對應人與自然間的共存。

▲《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》1比1試組裝現場。(圖/國立台灣美術館提供)



▲天然修道院、原始知覺研究室模型於普里奇歐尼宮展出之概念模擬圖。(圖/自然洋行建築設計團隊提供)

《台灣郊遊》展館將分成4個展區,展示主要的5個建築項目,包括:「少少—原始感覺研究室」、「天然修道院」、「類生態光學冥想屋」、「原始知覺研究室」、「勤美學-森大」等。

佔地幅度大的展區為「少少-原始感覺研究室」,為自然洋行創作於2014年獲ADA 新銳建築獎特別獎之作 品,原設於台北陽明山郊野,作為探索都市文明與森林自然界之間環境空間的工作場域,並以無所用的生活介質,如光澤、草、佛像、花、香氣、音、瑜珈等天然感精神之物,作為轉換數位生活至類比化的療癒探索計劃。展區將包含大規模模型、田野調查、設計過程文本、大量真實材料與靈感元素標本,以及真實生活與工作紀錄影像。

▲▼ 2020威尼斯建築雙年展,台灣館《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》。(圖/國立台灣美術館提供)

「類生態光學冥想屋」是自然洋行建築師曾志偉配合春池玻璃在2017年建成,建築設計理念為「對自然最少的破壞,與自然共存」,空間中藉由原始感覺的五感探索創造出的一個超乎體驗的類建築。在交通運輸與資訊大量流動、世界平面化的未來,無論是哪裡,可能某處的「山洞」,只要能作為一個安定療癒之地,就是所謂的「家」。建築透過春池回收玻璃的再利用技術與特質,啟發療癒之家的可能性,一個無論在材料、資源、能量、生命都能夠不斷循環啟發的山洞。

「勤美學—森大」是位在苗栗、處於轉型期的香格里拉樂園南側,由勤美學策劃,是一座透過人與自然生活體驗及知識聚落示範。在這個大型實驗基地場域裡,五葉松和次生林植被環繞著生態水域和田園式地景。基地之外原是零散的老舊遊樂設施和人造林景觀。

▲《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》1比1試組裝現場。(圖/國立台灣美術館提供)



森大的空間主要建築物是原本就存在的,原先作老式遊樂園水族館使用,為中國式的飛簷,自然洋行總監曾志偉巧妙地將其醒目的廟宇橘紅色漆成灰白色,覆蓋宗教感,使用灰網子及輕鋼架包覆屋頂,與周邊的溫室網架,形成視覺感協調的灰色調,而門板是用水泥灌漿的木頭模板製作而成的。

除此之外,此次參展計劃亦將通過影音作品、氣味設計的結合,跨領域地與秘魯籍導演Mauricio Freyre合作概念影像、與氣味靈性深度研究者曖曖,內含光實驗室合作,帶領參觀者透過五感體驗獨特的策展概念。

▲國美館林志明(中)與參展團隊自然洋行曾志偉(右2)、草字頭國際黃偉倫(左2)合影。(圖/國立台灣美術館提供)

台灣館《台灣郊遊》將設於前為古老監獄的普里奇歐尼宮,位於威尼斯重要交通樞紐與觀光景點,設計上期望能提供給觀者一個寧靜、略帶有原始感受的場所,盡可能的保留普里奇歐尼宮空間本身原有質感。整體展場提供許多留白, 並用上大量投影與展品互配,展期訂於2020年5月23日至11月29日,相關資訊可至威尼斯建築雙年展官網及國美館官網瀏覽。

2020「威尼斯建築雙年展」將於5月21-22日進行大會預展活動,台灣館的開幕活動安排於21日,不過是否受到疫情影響,目前國美館與義大利代理人及大會保持密切聯繫,經查截至2/24為止,威尼斯市政府雖宣布取消俗稱「面具節」的年度嘉年華活動,3月1日前所有博物館也暫不對外開放,但有關此屆威尼斯建築雙年展的舉辦,大會目前尚未針對疫情發布相關因應措施或停辦延期等公告。

故國美館目前將依原訂展覽規劃進行,並遵守當地相關防疫措施。同時,國美館將持續與威尼斯大會、駐義大利代表處及義大利駐台經貿文化辦事處保持聯繫,針對疫情發展進行相關備案之研擬及評估,並遵守義大利及我國頒布之相關規定。