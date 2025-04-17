貨車駕駛「估度」追尾防撞車　車頭爛毀畫面曝...損失破百萬

▲國道1號苗栗頭份路段，今下午發生大貨車追撞施工緩撞車事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號苗栗縣頭份路段今（17日）下午發生大貨車追撞施工緩撞車事故，廖姓大貨車駕駛疑似打瞌睡恍神，貨車失控偏移撞上路肩的緩撞車，雖然雙方無人受傷，但兩車碰撞後，2車都毀損嚴重、損失至少百萬元，至於肇事真正原因有待警方釐清。

國道第2大隊指出，今天下午13時45分許左右，高公局委託廠商正在國道1號南向115公里、苗栗縣頭份路段，於路肩進行纜線維護檢修工程，林姓男子（41歲）則駕駛緩撞車在後方防護。

此時，1輛由廖姓男子（28歲）駕駛的大貨車，突然自外線車道偏移到路肩，高速撞上緩撞車，造成緩撞車尾的「蠍子」防撞設施幾乎全毀，貨車車頭也嚴重凹陷，兩敗俱傷、損失百萬元以上，所幸事故未造成人員受傷。

廖姓男子向警方說，事故前因疲勞恍神，車子才失控偏移正常車道，偏移撞上路肩的緩撞車。警方調查，2名駕駛都沒有酒駕，但拖吊費時，事故現場14時56分排除，全線恢復正常通車。警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，確保他人與自身用路安全。