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慣竊犯案ING鷹眼警「這車好眼熟」　抄出一堆鎳幣、水龍頭

▲慣竊機車停路旁被眼尖警員發現，動員警力埋伏，起獲未流通的舊鎳幣、電線和水龍頭等贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲慣竊機車停路旁被眼尖警員發現，動員警力埋伏，起獲已沒有流通的舊鎳幣、電線和水龍頭等贓物。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣一名黃姓慣竊日前在偏僻山區犯案時，機車停放路邊時被路過警員發現，警員查詢赫然發現是慣竊所有，動員5名警力摸黑埋伏，等到黃嫌抱著一堆已沒有流通的舊鎳幣、電線要離去時，警員馬上將他團團圍住，黃坦承剛闖空門、來不及銷贓就被活逮，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

頭份警分局今（11日）天表示，該分局三灣分駐所警員彭昱辰，4月7日22時許上班前，為了偵辦一件刑案，提前要到某民宅調閱監視器途中，在三灣鄉永和村一處偏僻路旁，發現路旁停放一輛機車，因地處偏僻且是深夜，讓彭心中存疑、記下車號。

▲慣竊機車停路旁被眼尖警員發現，動員警力埋伏，起獲未流通的舊鎳幣、電線和水龍頭等贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲慣竊機車停路旁被眼尖警員發現，動員警力埋伏，起獲未流通的舊鎳幣、電線和水龍頭等贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，彭回到派出所向副所長張文堯呈報，相偕一起到現場查看，經查詢車籍，發現是分局轄區竊盜慣犯黃姓男子（59歲）所有，雖然車上沒有贓物，但警方研判黃嫌應該在附近民宅行竊中，立即通報派出所另2名警員支援，在機車對外通道協助埋伏約2小時。

▲慣竊機車停路旁被眼尖警員發現，動員警力埋伏，起獲未流通的舊鎳幣、電線和水龍頭等贓物。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，直到隔天凌晨零時許，發現黃嫌正要騎機車離開時，數員警員見時機成熟立即上前盤查，在機車腳踏板上查獲一捆接地電線、舊的鎳硬幣（已無流通價值）與水龍頭等贓物；警方漏夜聯繫連姓報案人至案發地點，確認電線以外都為其所有，黃才坦承闖空門行竊，警訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

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