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社會 社會焦點 保障人權

撞倒雙載老夫婦害骨折　苗栗男竟冷血嗆：我就是肇逃！

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市昨（6日）傍晚發生一起疑似酒駕肇事逃逸案。一對騎機車的老夫婦，遭到一輛轎車碰撞後倒地，轎車駕駛一度想要私下和解，目擊民眾見狀喝止，肇事男見苗頭不對，當眾冷血嗆：「我知道我走就是肇逃！」仍揚長而去。民眾和家屬高度懷疑是酒駕肇逃，警方據報迄今仍未連繫上涉嫌肇逃的彭姓駕駛。

▲苗栗縣頭份市昨傍晚發生肇逃事故，肇事彭男冷血嗆：我就是肇逃！後駕車揚長而去。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣頭份市昨傍晚發生肇逃事故，肇事彭男冷血（右2）嗆：我就是肇逃！後駕車揚長而去。（圖／家屬提供）

消防局指出，昨傍晚5時40分許接獲報案，指頭份市正興路（苗124丙線、北橫公路）跟水源路附近的7-11超商前，發生轎車跟機車碰撞事故，抵達現場時發現機車的羅姓騎士（69歲）和妻子 （廖婦、66歲）倒地不起，初步檢傷發現老翁多處擦傷，老婦左腳疑似骨折送醫。

▲苗栗縣頭份市昨傍晚發生肇逃事故，肇事彭男冷血嗆：我就是肇逃！後駕車揚長而去。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲肇事彭姓駕駛。（圖／家屬提供，下圖為翻攝）

警方調查，機車當時行駛正興路往尖山方向（東往西）車道，在水源路欲左轉時，遭到後方轎車碰撞後倒地；目擊民眾指出，轎車駕駛下車後原本要把老婦人扶到旁邊想私下解決，但老婦腳疑似骨折不能亂移動，附近的民眾見狀趨前喝止：不要亂動！後面情緒越來越激動，然後當眾承認他有酒駕想私下解決，一直說他會負責，後面看圍觀民眾增多，紛紛要求他不能離開，肇事駕駛反嗆聲：「我知道我走就是肇逃！」駕車揚長而去。

▲苗栗縣頭份市昨傍晚發生肇逃事故，肇事彭男冷血嗆：我就是肇逃！後駕車揚長而去。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣頭份市昨傍晚發生肇逃事故，肇事彭男冷血嗆：我就是肇逃！後駕車揚長而去。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，依據目擊民眾提供和路口監視器影像，雙方為同方向行駛車輛，機車自中線車道突然切入內線車道時，轎車疑似反應不及碰撞機車後逃逸，警方鎖定涉嫌肇事逃逸的彭姓男子（51歲），迄今尚未能跟彭男取得連繫，正全力查緝中、釐清案情。

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