　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

抖音揭露演算法機制​​：透過神經網路計算　預估用戶行為

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

抖音近日首次揭露其演算法機制，抖音算法工程師劉暢在抖音「安全與信任中心開放日」上介紹，抖音算法已幾乎不依賴對內容和用戶打標籤，而是通過神經網路計算，預估用戶行為，計算用戶觀看這條內容獲得的價值總和，把排名靠前的內容推給用戶。

劉暢提到，抖音推薦算法作為人工智慧機器學習技術的重要應用場景，本質上是一套高效的訊息過濾系統。

劉暢說，在實際應用中，平台推薦系統採取「人工+機器」協同的方式進行風險治理，由人工運營和治理體系為算法導航，同時多目標體系算法主動打破 「訊息繭房」，為用戶帶來更豐富的推薦結果。

劉暢指出，從推薦算法來看，抖音與國內外大部分內容推薦平台相似，包含召回、過濾、排序等環節，重點是學習用戶行為。抖音基於用戶行為的推薦方法包含多種技術模型，如協同過濾、雙塔召回、Wide&Deep模型（均為推薦系統中常用模型）等。

劉暢說，算法可以在完全「不理解內容」的情況下，找到興趣相似的用戶，把其他人感興趣的內容推薦給該用戶。

劉暢提到，目前，抖音算法已幾乎不依賴對內容和用戶打標籤，而是通過神經網路計算，預估用戶行為，計算用戶觀看這條內容獲得的價值總和，把排名靠前的內容推給用戶。

對於外界擔憂的「訊息繭房」問題，劉暢強調，抖音算法在多目標建模體系下，設置專門的探索維度，一是對用戶在平台上已經表現出的興趣，盡可能推薦更多樣的內容，通過多樣性打散、多興趣召回、扶持小眾（長尾）興趣等方法控制相似內容出現的頻次。

劉暢指出，二是幫助用戶探索更多新興趣，採用隨機推薦、基於用戶社交關係拓展興趣、搜索推薦聯動、「不感興趣」不再展現等多種方式，讓用戶的主動行為影響推薦系統，使推薦更加個性化和多樣化。

劉暢解釋，算法能學習、預估用戶行為，但因其無法理解內容語義，對內容的理解存在不足，可能導致違法違規、不良內容被推薦傳播，「因此，算法在真實使用場景中，必須由平台治理對其進行約束和規範。」

在內容治理方面，抖音生態運營經理陳丹丹說，抖音的體系是「人工參與+機器學習」相結合的模式，並組建專門的平台治理團隊為算法設置「護欄」，具體治理體系包括異常感知、標準定義、機器識別、人工研判、風險處置等過程。

陳丹丹解釋，治理流程秉持兩大准則，第一：所有在平台發佈的內容都會經過評估，流量越高的內容評估次數越多，標準也越嚴格。第二：抖音內容審核採用「人工+機器」相互配合的模式，「機器」負責「寬度」評估所有投稿，「人工」負責「深度」，確保專業、敏感或疑難等問題盡可能精准研判。

陳丹丹指出，創作者將內容上傳至抖音後，首先進入機器識別環節。如果內容被識別出含有高危特徵，將被直接攔截；，「未命中高危特徵但模型判斷有問題，則會送至人工審核，若問題概率較低，則獲得基礎流量進入下一環節。」

陳丹丹還說，影片被舉報、評論區出現集中質疑、流量激增等情況出現，均可能觸發「人工+機器」審核。一旦內容在任一環節被處置，系統會立即停止進一步推薦和分發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電首次點名　「5大客戶」在美量產
快訊／食品工廠大火！　黑煙狂竄
潑水節狂歡！27歲泰女「下體滑出嬰兒」　棄嬰繼續嗨
美到像明星！　福井「首位女警察本部長」照片驚豔網
廖峻病床照遭轉傳！　兒喊話：沒經過家人同意
魏哲家談台積電千億美元投資　未來三成2奈米以下製程在美生產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抖音揭露演算法機制​​：透過神經網路計算　預估用戶行為

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

把關稅戰變統戰工具？　復旦學者籲北京分化美國：給紅州藍州不同關稅

關稅「戰爭財」　華強北業者忙漲價囤貨

妻子開走「百萬車」帶孩消失　她嗆：騎車比開寶馬開心

前妻＋現任！「1男2女」將舉行婚禮　警方急介入：違法取消

陸超市清倉大拍賣　500輛購物車被偷回家

馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

陸男訂婚後性侵未婚妻　二審判3年「處女膜不能作依據」

愛吃重口味！45歲男「血液黏稠如潤滑油」　醫師曝2大血脂迷思

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

抖音揭露演算法機制​​：透過神經網路計算　預估用戶行為

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

把關稅戰變統戰工具？　復旦學者籲北京分化美國：給紅州藍州不同關稅

關稅「戰爭財」　華強北業者忙漲價囤貨

妻子開走「百萬車」帶孩消失　她嗆：騎車比開寶馬開心

前妻＋現任！「1男2女」將舉行婚禮　警方急介入：違法取消

陸超市清倉大拍賣　500輛購物車被偷回家

馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

陸男訂婚後性侵未婚妻　二審判3年「處女膜不能作依據」

愛吃重口味！45歲男「血液黏稠如潤滑油」　醫師曝2大血脂迷思

泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫揭恐怖真相：脫水蔬菜也別吃

湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾　「把籃框蓋子打開」如釋重負

「攝護腺癌」無聲無息！醫示警「2現象」：已轉移不自知

婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「金喜」　全網羨：好福氣

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

李珠珢人氣崩跌、掀退粉潮？他曝「接機一幕」粉絲全笑了

國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

思細極恐！媽媽廚房煮飯竟遭賊入侵偷走皮爽　網驚：遇見怎麼辦

陽明通過高雄港第70號碼頭續租20年　採購新造櫃一批

學童站斑馬線「舉手20多秒」10台車連著過！Cheap嘆冷血：沒人讓

#健身房 前女員工大鬧不肯走！遭警「大外割」壓制帶回偵訊

大陸熱門新聞

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

北京下令停止接收波音飛機　中外交部回應

女工程師懷孕秒遭調職「月薪砍76K」　公司下場慘了

前妻＋現任！陸「1男2女」將舉行婚禮

台胞證可當除籍證明？　陸委會打槍了

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

陸委會請旅遊業協助　落實赴陸登錄制度

700萬美元訂單飛了！ 陸女老闆引馬雲金句：我們就做14億人的生意

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

指美關稅戰！馬國首相中文呼應習近平：世上無難事

陸又不予理會！諷美把關稅武器化　

馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

懶理245%關稅　陸：你應該去問美方

全紅嬋連2賽未奪冠！教練陳若琳曝原因

更多熱門

相關新聞

人夫靠Google演算法抓姦　小王：外埔野戰最刺激

人夫靠Google演算法抓姦　小王：外埔野戰最刺激

高雄一名人夫發覺妻子手機的Google頁面，經常被推送汽車旅館廣告，一問之下竟意外抓到外遇，而妻子也坦承與網友曾到外埔山上野戰，多次發生性關係，因此人夫怒告小王求償50萬。高雄地院判賠30萬元為適當。

觀眾看電影起乩誇張片曝光　電影院抓狂

觀眾看電影起乩誇張片曝光　電影院抓狂

南投警方追查數月於高雄逮網路販毒鴛鴦

南投警方追查數月於高雄逮網路販毒鴛鴦

被課145%關稅！陸網紅「1招解僵局」全笑翻

被課145%關稅！陸網紅「1招解僵局」全笑翻

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

關鍵字：

抖音演算法

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

韓千萬YTR「趁酒醉性侵」被判刑！

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面