台塩生技攜手DK 呼吸空氣鞋　「膠」寵媽咪健康美力同行

▲台鹽公司董事長丁彥哲（左）、DK呼吸空氣鞋董事長高銘村，共同宣示母親節檔期結盟，讓消費者一站購足保養、保健及呼吸空氣鞋等健康好禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節即將來臨，膠原蛋白領航者台塩生技，與空氣鞋領導品牌DK呼吸空氣鞋驚喜結盟，要以頂級膠原蛋白保養保健品與會呼吸的春夏空氣鞋款，為母親健康與美麗加分！17日台鹽公司董事長丁彥哲與DK呼吸空氣鞋董事長高銘村，共同宣布Only for You女王節優惠回饋會員，一站滿足漂亮媽咪健康美麗生活標準配備。

台塩生技及DK呼吸空氣鞋持續專注本業，分別以醫療級膠原蛋白專業、AIR空氣力學幫浦專利技術，為消費者提供卓越的產品服務。兩大品牌於2025年春天首度結盟，並在母親節前夕宣布強強聯手，祭出重磅快閃合作消息，要帶領會員走向健康、美麗的新未來。

台塩生技早於20多年前即創建全台首家醫療級膠原蛋白GMP廠，以卓越專利技術，產製多款膠原蛋白保健、保養產品，20多年來，台塩專業研發團隊持續蒐集亞洲肌膚大數據，並深入分析在地需求，開發出最適合台灣人的保養、保健品，是最值得國人信賴的國家級品牌。DK呼吸空氣鞋秉持製鞋職人精神，獨家開發出AIR空氣力學幫浦技術專利，曾勇奪日內瓦、匹茲堡、紐倫堡等三大發明獎肯定，並獲台灣、日本、中國專利認證，在踩踏間啟動空氣氣囊達到減壓緩震、透氣抗菌、助推省力、防水止滑多重功效，並有效改善長時間穿鞋時面臨的異味及痠痛等困擾。『DK呼吸空氣鞋』及台塩研發團隊均提供消費者健康、舒適生活的最佳選擇。

台塩生技、DK呼吸空氣鞋於4月21日至5月18日展開Only for You女王節優惠活動，消費者於DK呼吸空氣鞋門市，可輕盈入手台塩生技綠迷雅金心意禮盒、超進化膠原化妝水、綠迷雅保濕活潤禮盒、好基力EX強健優勢蛋白等品項，DK呼吸空氣鞋會員全館鞋款包包限時85折優惠，再享台塩滿額贈禮，來DK呼吸空氣鞋春夏空氣鞋款、台塩嚴選一站購足，母親節送禮最有感。此外，台塩生技會員在DK呼吸空氣鞋門市購物可享品牌鞋款8折優惠。

DK呼吸空氣鞋會員於台塩生技門市加入APP會員，同享台塩感恩慶檔期優惠，購物滿399元即贈來店禮、滿3600元再贈滿額禮。此外，還可享有折扣後滿千現折100元及金彈潤氧妍Q膜買一送一(均限兌換乙次)等多重優惠。就讓台塩生技、DK呼吸空氣鞋「膠」寵媽咪，滿「足」母親對健康與美麗的需求！

台塩感恩慶檔期同步開跑，邀請大家前往台塩生技門市、台塩線上購https://www.taiyen.tw/，或4月21日至5月18日間於DK呼吸空氣鞋門市購買，用台塩「膠」寵媽咪，為母親送上健康與美麗的祝福。台塩產品介紹請洽客服專線0800-230990、DK呼吸空氣鞋客服專線02-8965-2000。