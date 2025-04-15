習近平訪馬　官媒再報大馬留學生「捐造血幹細胞救陸病童」義舉

▲習近平曾點名感謝大馬留學生楊永康捐贈造血幹細胞，救了中國患病兒童一命。（組圖／路透、翻攝自中國「中華骨髓庫」）

記者葉睿涵／編譯

配合中國國家主席習近平15日展開對馬來西亞的國事訪問，中國官媒《新華社》特稿回顧中馬友誼故事，再度提及習近平2013年在吉隆坡演講中點名感謝大馬留學中國的楊永康。如今，這位曾捐贈造血幹細胞、挽救中國患病兒童性命的大馬青年，已成為上海仁濟醫院的執業醫師。

據當地媒體報導，楊永康是中國首位外籍造血幹細胞捐贈者，他當年的義舉成功挽救了來自安徽的7歲白血病患童，事後還成為第一位獲得中國行醫執照的外籍醫生，至今已在上海仁濟醫院正式執業10年。楊永康回憶，當年習近平在演講中提及自己的事跡後，他激動得整晚睡不著，從未想過自己的平凡之舉竟能獲得如此高層級的肯定。

楊永康表示，習近平的致謝不僅是對他的鼓勵，更展現了中馬2國人民之間的守望相助精神，「這份肯定讓我更加堅定要留在中國，投身救死扶傷的醫療志業，並持續參與公益活動，成為中馬友誼的橋樑。」

《新華社》指出，楊永康的故事只是中馬深厚友誼的縮影。早在1990年代初，時任福建省委書記的習近平曾率團赴馬招商引資，對馬六甲三寶廟及砂拉越詩巫等地印象深刻。習近平2013年再度訪馬時，還引用馬來諺語「切水不斷」形容2國的千年情誼，並首次提出「21世紀海上絲綢之路」的倡議。

此外，《新華社》也提及中馬合作的東岸鐵路項目（東鐵）進展順利，未來可望接軌中泰、中寮鐵路網，推動國際陸海貿易通道建設。報導稱，中國已連續16年成為馬來西亞最大貿易夥伴，2024年雙邊貿易額創新高達2120.4億美元。習近平也鼓勵大馬善用進博會平台，拓展數位經濟、人工智慧與新能源等合作新領域。