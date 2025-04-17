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輝達：嚴格遵守美國「晶片出口規定」　新加坡帳單出貨地不含中國

▲▼ 知名晶片大廠輝達(Nvidia)。圖／路透）

▲輝達H20晶片出口風波延燒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國政府限制輝達（Nvidia）H20晶片出口至中國，疑似與中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的使用有關。對此，輝達發布聲明表示，會嚴格遵守AI晶片出口規定，並且澄清新加坡帳單地址出貨地，並不包括中國。

CNBC引述輝達聲明報導，「美國政府指示了美國企業可以銷售的產品以及銷往何處，我們會一字不差地嚴格遵守政府指示。」

輝達表示，所謂「新加坡營收」其實是指帳單地址位於新加坡的訂單，這些訂單大多來自美國企業子公司，產品運送地點則包含美國與台灣，而非中國。

輝達也強調該公司對於強化美國國安、提升美國科技領導地位的貢獻，不僅為美國帶入數十億美元稅收，商品出口也協助美國縮小貿易逆差。

H20晶片在2022年問世，是輝達因應拜登政府出口管制而推出的「降階版晶片」，如今必須取得出口許可才能銷往中國。但美國眾議院質疑，H20過去一年的銷售是「漏洞」，甚至要求輝達必須釐清DeepSeek如何取得其晶片

DIGITIMES分析師周延接受《中央社》採訪時說，H20目前占輝達營收比例約8%至9%。天風國際證券分析師郭明錤曾在Medium發文分析，H20雖然調降AI計算力，但售價更低廉，且支援NVLink與CUDA等技術，因此中國客戶依然有著高度興趣。

 
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