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逾160人靠「槍手」進國營事業　作弊集團找學霸配對代考爽撈上億

▲▼中油大林煉油廠。（圖／記者許展溢攝）

▲代考集團找槍手幫忙考上中油、台電等國營事業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署與廉政單位聯手查獲多起國營事業考試代考案，查出從2016年起，包括中油、中鋼前員工及一名吳姓男子為主謀的舞弊集團，找來槍手透過暗中代考等手法，協助超過160名考生成功錄取中油、台電、中華電信等單位，非法獲利逾1億元。

其中，中油前員工黃耀進在2018至2019年間，招募來自清大、交大等頂尖學府的學生擔任槍手，甚至包括醫學實習生與教師，以每人75萬至120萬元不等代價，為22名考生鋪路進入國營單位。黃遭一審依詐欺罪判刑3年6月，二審改判2年8月。

規模更龐大的吳岱霖（後更名吳昰傑）主導的集團，自2018年起至2021年案發，涉嫌幫助超過百人成功考取國營事業職缺，一審即遭判4年6月徒刑，二審維持原判。

另一名涉案者則是曾任中鋼員工的楊長都，他從2016年開始成立舞弊網絡，網羅多名理工背景研究生與工程師擔任代考者，透過造假證件、外貌配對與身份偽冒等手法，協助35名考生錄取國營單位，進帳逾3000萬元。高雄地院審理後依詐欺罪判處楊4年徒刑，另4名共犯獲緩刑處分。

3大國營事業中以中油受影響最為嚴重，光是在楊長都的集團中就有26人成功錄取，公司不滿舞弊行為損害商譽，對楊提起民事訴訟，求償100萬元，不過法院認定中油未能提出實際損害證據，駁回請求償，全案可上訴。

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