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快訊／威震集團吳明達遭埋伏開5槍　咖啡廳老闆判12年

▲▼ 吳明達槍手 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲威震集團成員吳明達遭彭郁翰持槍埋伏，士院今宣判吳明達槍手。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

威震集團成員吳明達去年7月於台北市「天龍三溫暖」外遭槍擊，槍手彭郁翰聲稱因不滿吳派人向其經營的咖啡廳收取保護費，埋伏行兇，朝吳及其友人連開5槍，造成吳手部中彈、同行少年腳部受傷。法院審理時，彭男否認有殺人意圖，強調只是警告。士林地院今（25）日依殺人未遂等罪，判處有期徒刑12年。

今年1月經營咖啡廳的彭郁翰（34歲）於法庭上否認有殺人意圖，供稱當時僅朝吳明達腿部開3槍，並朝地面開了2槍，強調開槍目的警告，並無意奪人性命。其辯護律師也指出，彭與吳並無深仇大恨，此舉僅是因保護費糾紛一時衝動，且彭未將槍內所有子彈射出，也未趁吳中彈後補槍，顯示並無殺人動機，請求法院從輕量刑。

然而，公訴檢察官在庭上指出，監視器畫面顯示，彭郁翰當時與吳明達距離僅1至2公尺，且雙手持槍瞄準對方腰部與腹部等致命部位射擊，並連開5槍。檢方認為，彭雖辯稱僅為警告，但槍擊部位涉及人體重要器官，極可能造成內臟或動脈破裂致命，構成殺人未遂，依法請求從重量刑。

在法庭上，彭郁翰語氣激動，表示已在看守所內深刻反省自己的衝動行為。他向法官懇求，「如果能再選擇一次，我不會衝動行事，讓我老婆擔心。」他強調，妻子近日剛生產，自己因羈押無法陪伴家人，深感愧疚，希望能獲得交保機會，在服刑前多陪伴妻子與新生兒，履行作為丈夫與父親的責任。合議庭裁定延押。

然而，彭郁翰不服延長羈押提起抗告，本月高等法院審理後認定，彭男涉犯殺人未遂、非法持槍、於公共場所開槍等重罪，且有逃亡及勾串證人的風險，裁定駁回抗告，維持原判，將繼續羈押至4月1日。

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