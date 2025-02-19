閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

▲王大陸閃兵的事件引起討論。（資料照／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人王大陸閃兵役的事件受到許多討論，「閃兵集團」的手法曝光後，也令不少人大開眼界。整合醫學專科醫師姜冠宇指出，近日看見報導以後，才知道躲避兵役的其中一個方式是靠「槍手」，且無論是先天病態，或是透過人為的方式改變體位，後遺症都相當大，可能會影響一輩子的幸福。

姜冠宇在臉書上表示，近日看見關於閃兵的報導，才知道其中一種方式是靠「槍手」，但這種槍手實在太過辛苦，要連續3天將血壓維持在180／110毫米汞柱上。

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姜冠宇說，若是血壓出現這種數值，通常需要在急診觀察，看如何給藥以預防腦中風，體型與身體的脆弱程度可想而知，「壽命都不知道剩幾年，有沒有可能帶病投保中。」

姜冠宇提到，如果不是槍手，刻意以人為的方式讓自己成為病態，最常見的是體重過輕、近視，像內臟疾病、僵直性脊椎炎等症狀「是不可能的」。

姜冠宇也對此分享，過去他看過一名超重體位的役男，這名役男胖到「像是好幾層舒芙蕾疊起來的人類」，一站上體重計立即被判定免役。「我真的要跟大家說這不值得啦」，無論是透過人為的方式，或是先天病態帶來的免役判定，後遺症都很大，搞不好健康餘命都會少個10年。

姜冠宇最後提醒，刻意人為改變體位，都會有內分泌疾病的風險，且可能影響一輩子的幸福、犧牲健康男人的幸福，得不償失。