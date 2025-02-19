　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

▲▼ 王大陸涉砸百萬閃兵，繳出15萬交保金後離開地檢署。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲王大陸閃兵的事件引起討論。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／綜合報導

藝人王大陸閃兵役的事件受到許多討論，「閃兵集團」的手法曝光後，也令不少人大開眼界。整合醫學專科醫師姜冠宇指出，近日看見報導以後，才知道躲避兵役的其中一個方式是靠「槍手」，且無論是先天病態，或是透過人為的方式改變體位，後遺症都相當大，可能會影響一輩子的幸福。

姜冠宇在臉書上表示，近日看見關於閃兵的報導，才知道其中一種方式是靠「槍手」，但這種槍手實在太過辛苦，要連續3天將血壓維持在180／110毫米汞柱上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇說，若是血壓出現這種數值，通常需要在急診觀察，看如何給藥以預防腦中風，體型與身體的脆弱程度可想而知，「壽命都不知道剩幾年，有沒有可能帶病投保中。」

姜冠宇提到，如果不是槍手，刻意以人為的方式讓自己成為病態，最常見的是體重過輕、近視，像內臟疾病、僵直性脊椎炎等症狀「是不可能的」。

姜冠宇也對此分享，過去他看過一名超重體位的役男，這名役男胖到「像是好幾層舒芙蕾疊起來的人類」，一站上體重計立即被判定免役。「我真的要跟大家說這不值得啦」，無論是透過人為的方式，或是先天病態帶來的免役判定，後遺症都很大，搞不好健康餘命都會少個10年。

姜冠宇最後提醒，刻意人為改變體位，都會有內分泌疾病的風險，且可能影響一輩子的幸福、犧牲健康男人的幸福，得不償失。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生深夜再發聲！
「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢
閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年
快訊／男同志聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

快訊／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手：違反兒少性剝削

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵：物以類聚沒必要同情

不只心臟病！醫師曝「這種泌尿科疾病」也是男性免役理由

按摩太爽「菊花開開關關」突放響屁！男裝傻下秒GG　全場笑爛

台灣燈會「進擊的巨人」超夯　2／22號召粉絲限量送主題徽章

12星座小人指數曝光！射手座100%　金牛座小心朋友圈

影視教育實戰化！世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

傳訊息「他被回1個字」下秒超火！萬人認證：感覺被敷衍

「1開頭電話」別接！　他本來不信卻收到公文...894萬元飛了

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

快訊／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手：違反兒少性剝削

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵：物以類聚沒必要同情

不只心臟病！醫師曝「這種泌尿科疾病」也是男性免役理由

按摩太爽「菊花開開關關」突放響屁！男裝傻下秒GG　全場笑爛

台灣燈會「進擊的巨人」超夯　2／22號召粉絲限量送主題徽章

12星座小人指數曝光！射手座100%　金牛座小心朋友圈

影視教育實戰化！世新大學微短劇系列課程　導入AI與好萊塢案例

傳訊息「他被回1個字」下秒超火！萬人認證：感覺被敷衍

「1開頭電話」別接！　他本來不信卻收到公文...894萬元飛了

唐西奇後下一個NBA驚天交易　美媒點名灰熊莫蘭特今夏恐被轉賣

歐盟外長：歐洲不同意的俄烏和平方案　將會失敗

被爆沒授權就賣台灣隊商品　廠商處理方式引來網友狂酸

4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

想睡卻睡不著？「5個方法」讓你快速入睡、一覺到天亮

快訊／張震母喪首發聲「請給予家人空間」　盼緬懷母親陪伴最後一程

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

身邊低調有錢人「5大特徵」　網點頭：幾乎全中

「1開頭電話」別接！　他894萬元飛了

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

春天要來了！　4星座喜事連連

更多熱門

相關新聞

閃兵集團關鍵人物是毒販　檢警追涉案4醫師

閃兵集團關鍵人物是毒販　檢警追涉案4醫師

藝人王大陸涉閃兵被捕，消息引起台灣民眾關注，背後的仲介、「閃兵集團」也因此受到矚目。據了解，「閃兵集團」背後的關鍵人物，竟是一名毒品通緝犯、毒販，甚至還會教客戶如何變成「高血壓患者」，相當離譜。

王大陸逃兵遭導演轟「俗仔」

王大陸逃兵遭導演轟「俗仔」

即／涉助王大陸逃兵役　3仲介遭羈押禁見

即／涉助王大陸逃兵役　3仲介遭羈押禁見

獨／王大陸裝病內幕曝　閃兵集團2絕招騙醫師

獨／王大陸裝病內幕曝　閃兵集團2絕招騙醫師

獲在校生特別表現獎　稻江證實王大陸轉校未畢業

獲在校生特別表現獎　稻江證實王大陸轉校未畢業

關鍵字：

閃兵王大陸槍手

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面