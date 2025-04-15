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販毒集團取名「鼎泰豐」被盯上　警埋伏運毒小蜜蜂逮3人

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲朱男擔任運毒小蜜蜂，交易毒品時遭埋伏警方壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市朱姓、陳姓、鄭姓男子涉嫌加入販毒集團，在通訊軟體以知名餐廳「鼎泰豐」當群組名稱，在群組內放送賣毒訊息並與買家交易，台中市刑警大隊循線掌握相關證據，逮獲朱等3人，並查扣K他命等市價約300萬元的各式毒品，檢方近日以毒品罪起訴。

刑大去年初透過網路巡邏，發現微信通訊軟體有一個群組以暱稱「鼎泰豐」為名，涉嫌在內部提供買家販毒資訊並交易，經長期跟蹤蒐證，於去年4月間趁1名朱姓男子在台中市西屯區大墩十八街交易毒品時，出動偵防車前後包夾，當場逮捕朱嫌，查獲大量毒品。

警方查，朱男（35歲）原本以打零工維生，染上毒品惡習之後，原本收入不敷生活，開始兼職賣起毒品，擔任運毒小蜜蜂。警方深入追查，該通訊軟體群組有另2名共犯，分別為陳男（27歲）及鄭男（23歲），其中陳男擔任控機工作，負責在群組內推送販毒訊息，再由鄭男於指定地點、時間放置毒品，最後再由朱男去載送毒品。

全案警方查扣第二級毒品大麻5袋（毛重62.97公克）、大麻煙油84瓶（毛重1335公克）、搖頭丸4包（毛重57.4公克）、鴛鴦錠10包（毛重337公克）、彩虹菸2袋（毛重59.9公克）、第三級毒品咖啡包729包（毛重3497公克）、K他命99包(毛重1047.36公克)，市值約300萬元。警方訊後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結起訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查扣K他命等市價約300萬元的各式毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

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