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車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子今（15日）天駕駛黑色賓士車，行經南投縣草屯鎮台3線路段時，因使用變造車牌遭警車攔查，陳反而加速欲逃離現場，警車尾隨其後時，因車速過快自撞中央分隔島後，衝進對向車道撞上來車，警方進一步在其車上發現海洛因等毒品，偵訊後移送法辦。

▲男子開車使用變造車牌，見警加速逃逸時不慎撞分隔島波及他車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲男子開車使用變造車牌，見警加速逃逸時不慎撞分隔島波及他車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，上林派出所於上午執行交通稽查勤務時，發現一部黑色賓士於道路行駛於草溪路上，卻走走停停、形跡可疑，所長吳明軒及警員王柏荏立即查看其車牌，發現車牌號碼與車身不符，因此按喇叭示警該車停車接受檢查。

▲陳男攜帶毒品並使用變造車牌開車上路，仍難逃法網。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳男攜帶毒品並使用變造車牌開車上路，仍難逃法網。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳男攜帶毒品並使用變造車牌開車上路，仍難逃法網。（圖／記者高堂堯翻攝）

但該車駕駛發現警車後拒絕停車受檢，並加速逃逸，警車尾隨其後不斷調整車速，避免追逐造成危險，而該車隨即因車速過快，於成功路、敦和路口變換車道時撞擊中央分隔島，失控猛撞對向車道一輛銀灰色車輛，現場車道地面滿布車身殘件碎屑，現場一片狼藉，所幸2車人員都只受輕傷。

▲男子開車使用變造車牌，見警加速逃逸時不慎撞分隔島波及他車。（圖／記者高堂堯翻攝）

吳明軒發現該車發生交通事故後，立即聯繫協助將受傷人員送醫救護，經目視發現該車駕駛陳男將「BYO」車牌號碼故意以黑色膠帶改為「BYQ」以掩人耳目，副駕駛座遺留使用過針筒1支，詳細檢查後，又於車內發現海洛因、安非他命、大麻等毒品，全案依違反《毒品危害條例》及偽造文書，將陳男移送南投地檢署偵辦。

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