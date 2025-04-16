習近平出席馬國歡迎儀式　與最高元首伊布拉欣會面

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（15）日結束訪問越南行程後，搭專機飛抵馬來西亞，開啟這趟中南半島參訪行程的第二個國家行程。習近平專車今（16）日上午抵達馬國國家元首的宮邸「國家皇宮」，接受其最高元首伊布拉欣舉行的盛大歡迎儀式，在雙方共同檢閱儀仗隊及軍樂隊簡單而隆重的軍禮後，步入室內會談。

▲習近平出席馬來西亞最高元首伊布拉欣舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝央視，下同）

透過《央視》直播畫面可以發現，習近平抵達馬國「國家皇宮」後，先在廣場紅毯上檢閱馬國樂儀隊，同時，現場也響起21響禮炮的最高歡迎榮譽。其後，習近平和馬國最高元首伊布拉欣共同聆聽兩國國歌。過程中，轉播畫面始終保持遠距離拍攝，令外界十分好奇。

公開資訊顯示，馬國現任最高元首為2024年1月上任的柔佛州蘇丹依布拉欣。在馬來西亞獨特的聯邦君主制制度下，馬國最高元首是由9個世襲州的統治者經統治者會議選舉產生，任期5年，得多次擔任，但不得連任。

據了解，習近平是於15日乘坐專機抵達馬來西亞，由馬國總理安華親自到場迎接，現場不僅有手持中國和馬來西亞國旗的民眾、僑界人士等揮舞著旗幟，歡迎習近平訪問，還出動廣東獅團助陣，鑼鼓喧天十分熱鬧。