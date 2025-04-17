　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

▲▼可口可樂,麥當勞,循環杯,好盒器,限量,外帶。（圖／業者提供）

▲「可口可樂台灣分公司」再度攜手麥當勞，於今年4月推出「來麥當勞借循環杯 ，請你可口可樂®喝一杯」活動。（圖／可口可樂提供，下同）

【企劃特輯】

循環杯正成為外帶飲品新趨勢！「可口可樂台灣分公司」再度攜手麥當勞，於今年4月推出「來麥當勞借循環杯 ，請你可口可樂®喝一杯」活動，鼓勵消費者體驗循環杯「甲地借、乙地還」的便利新生活，並有機會抽中可口可樂2025年台灣限量獨家循環杯。讓你暢飲可口可樂®，循環有態度！

隨著設有「好盒器」循環杯租借站的麥當勞門市擴增，從去年的46家擴展至今，全台有126家，在麥當勞使用循環杯喝飲料更加好借好還。（詳請見麥當勞設有循環杯站點：https://www.mcdonalds.com/tw/zh-tw/whats-hot/2022ReusableCup.html）此外，於麥當勞門市租借的循環杯也可至全台「好盒器」還杯站點歸還，不限原借杯門市，「好盒器」的全台各式商家合作站也已高達418個（好盒器全台合作站點：https://goodtogo.tw/service/#map），讓消費者能輕鬆在不同地點多加利用，提升外帶飲品便利性。

預備備！4月「來麥當勞借循環杯 ，請你可口可樂®喝一杯」

今年4月23日起至5月21日止，消費者在麥當勞店內購買飲料並借用好盒器循環杯，歸還後即可於循環杯帳號上獲得一張免費可口可樂兌換券，並參加2025限量獨家循環杯抽獎活動，邀請大家用循環杯喝可樂，有態度更添樂趣。

此外，針對消費者關心的衛生問題，「好盒器」循環杯與全台餐飲店家合作，容器材質符合食品安全標準，清潔流程並依循衛福部食藥署「餐具清洗良好作業指引」，每季更委由SGS檢驗，確保消費者使用安心無虞。

▲▼可口可樂,麥當勞,循環杯,好盒器,限量,外帶。（圖／業者提供）

可口可樂支持循環杯使用，提供飲品更多選擇

可口可樂支持「重複利用取代一次性使用」的概念，產品包裝亦逐步納入循環再利用思維，引入再生材料使用，例如旗下鹼性水品牌「bonaqua®怡漾」，為全台第一個100%食品級再生塑料（rPET）瓶身，且移除瓶身標籤，更加提升回收便利性。同時，「可口可樂」和「雪碧」的主要包裝規格也已採用一定比例食品級再生塑料製造，公司未來將持續擴展再生材料的應用品項，探索更多飲品包裝做法。

可口可樂台灣分公司與麥當勞連續第三年合作，共同推動循環杯以及重複使用的概念。今日大家對共享單車習以為常，也熟悉在餐飲店常見的重複填充玻璃瓶包裝，相信逐漸普及的循環杯可與消費者一起創造循環和重複使用的更大效益。

「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂®喝一杯」共同響應循環杯活動：
活動時間： 4月23日起至5月21日；兌換時間至5月31日
活動內容：活動期間首次至提供循環杯服務之麥當勞餐廳，借用好盒器循環杯購買飲品，並在期限內歸還循環杯者，即可於好盒器LINE獲得麥當勞中杯可口可樂®免費兌換券乙張，（須使用於麥當勞櫃台借用之循環杯兌換），同時獲得可樂限量商品抽獎機會。提供循環杯租借服務麥當勞餐廳列表：https://www.mcdonalds.com/tw/zh-tw/whats-hot/2022ReusableCup.html
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！　女友崩潰發文
葉天健今告別式！　星友們出席弔唁
柴犬遭咬死！飼主是「國宴名店業者」　怒轟對方想用錢塞嘴
快訊／日相石破茂將赴美！　親自與川普進行談判
快訊／im.B詐騙吸金90億　二審宣判出爐
川普貿易戰恐吞敗！　諾貝爾得主點名「4大敗筆」
快訊／手術後首度出庭！　柯文哲光頭現身
恐怖撞擊畫面！　台中女騎士遭BMW撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

延世大學「草莓生乳包」來台！7-11第二件79折　限量送帆布袋

全家推飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」　選用日本特A級一見鍾情米

泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮　買聯名油品再抽黃金

特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

【廣編】金泰希走出韓劇　家庭生活比戲劇更精彩！RAIN女神私下樣貌曝光！

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

延世大學「草莓生乳包」來台！7-11第二件79折　限量送帆布袋

全家推飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」　選用日本特A級一見鍾情米

泰山陪伴大甲媽遶境！奉茶送好禮　買聯名油品再抽黃金

特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

【廣編】金泰希走出韓劇　家庭生活比戲劇更精彩！RAIN女神私下樣貌曝光！

以色列擬5月轟炸伊朗「川普出手擋下」　美伊重啟核談判

核電延役要燒「幾十億美金」　彭啓明揭4問題：不像換車這麼簡單

葉天健告別式星友悼　包翠英現身「他是一個很幽默的人」

比特犬咬死柴犬！飼主稱「牠也被打死」卻交不出狗屍　動保科查真相

蝦皮購物平台涉中資、個資疑慮　監察院要查了

「出國1慘況」她拍美照胖2kg　一票苦主爆共鳴：想念早餐店奶茶

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

KKBOX風雲榜19日登場！《ETtoday》陪你線上狂歡「夢幻卡司曝光」

永慶房屋響應兒童節園遊會　陪伴大小朋友樂生活

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

消費熱門新聞

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

10元喝特大拿鐵！超商買1送1省錢懶人包

延世大學「草莓生乳包」來台

7-11茶飲買2送2　超商寄杯優惠來了

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

連韓籍老公都大讚她的技術好

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

全家飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」登場

達美樂史上最貴「帝王蟹披薩」

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

必勝客最新4大荷包放大術優惠

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

東森攜手喬依展現國際實力　橫掃三大發明獎

更多熱門

相關新聞

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻聲請釋憲遭駁回

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻聲請釋憲遭駁回

前新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人趁機向麥當勞索討7060萬元的賠償，最後2人分別遭判刑5年6月、5年2月定讞。2人不服，又向司法院憲法法庭聲請釋憲，但大法官審理後，駁回2人的聲請，2人仍須入獄服刑。

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

麥當勞APP本周優惠出爐

麥當勞APP本周優惠出爐

關鍵字：

可口可樂麥當勞循環杯好盒器限量外帶

讀者迴響

熱門新聞

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

老公「床上1癖好」她無奈求解！過來人警告：會越來越瘋狂

快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

和男優拍片懷孕　女被結婚10年老公提離婚

霧峰林家後代出手　馮媛甄豪門尪挺罷藍：親送連署書

H級AV女神若菜穗乃宣布引退！

夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面