抗川普關稅！超狂媽祖送「美金」補財庫　信眾瘋搶求轉運

記者唐詠絮／彰化報導

每年農曆三月「瘋媽祖」的熱潮中，除了大甲鎮瀾宮媽祖繞境吸引數十萬信眾參與，各地宮廟也紛紛舉辦特色活動。員林市百果山廣天宮昨(13日)下午舉行一年一度的「躦轎腳領美金」活動，吸引大批民眾前來祈求平安與財運。廟方準備的2000多個裝有1元美金的鴻運紅包，1小時內被搶領一空，成為信眾們在經濟不景氣中的另類「補財庫」方式。

▲廣天宮舉辦媽祖慶典送美金當壓轎金。（圖／民眾提供）

廣天宮主祀關聖帝君與溫陵媽祖，廟方表示，近年全球經濟受到貿易戰、通膨等因素影響，許多民眾對生計感到憂心，因此廟方延續自2011年以來的傳統，舉辦「躦轎腳領美金」活動，希望藉由媽祖的庇佑，讓信眾領取美金紅包作為「錢母」，帶來財運與平安。

▲廣天宮舉辦媽祖慶典湧入滿滿信眾。（圖／民眾提供）

活動當天適逢週末，現場除了虔誠的信眾，還有社區居民帶來表演為媽祖祝壽。不少家庭攜老扶幼參與，甚至有位百歲人瑞也前來鑽轎腳，領取美金紅包後開心表示：「希望能沾媽祖的福氣，健康平安又招財。」

「躦轎腳」是臺灣民間信仰中常見的祈福儀式，信眾俯身鑽過神轎底部，象徵獲得神明加持。廣天宮將傳統習俗結合創意，以美金紅包代替常見的「壓轎金」，不僅吸引年輕族群參與，也成為地方年度盛事。廟方強調，1元美金雖面額不大，但寓意「一元復始」，期許信眾領取後能帶來好運與財富。

許多參與信眾開心的表示，領到美金紅包後會放在錢包或神龕中，作為招財的吉祥物，並期待來年再度參與，持續獲得媽祖的保佑。廣天宮未來將持續舉辦相關活動，結合信仰與現代需求，讓傳統文化得以傳承，同時為地方帶來歡樂與凝聚力。

▲廣天宮舉辦媽祖慶典送美金當壓轎金。（圖／民眾提供）